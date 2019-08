Jari-Matti Latvala oli Koiviston kuningas perjantaina

Perjantai on ollut Neste Rallyssa pitkälti suomalaisjuhlaa, kun päivän päätteeksi rallin kokonaistilanteessa kärkipaikalla kaasuttelee Jari-Matti Latvala ja kärkikolmikon täydentää kolmosena kisaava Esapekka Lappi. Lauantaihin lähdettäessä kokonaistilanne on tiukempaakin tiukempi, sillä kärkinelikko on vain reilun 2,5 sekunnin sisällä toisistaan.

Rallia johtava Latvala oli myös Äänekosken Koivistossa ajettujen kahden erikoiskokeen nopein. Ensimmäisellä kierroksella EK 6:lla Toyota-kuski kaasutteli vajaat kahdeksan kilometriä aikaan 3:38.1, lyöden Irlannin rallisankari Craig Breenin vain 0,1 sekunnilla. Toisella ajokerralla ajasta höylättiin viitisen sekunttia pois, kun Latvala pysäytti desimaalit Koiviston pellon reunassa maaliviivalla lukemiin 3:33.1. Pohjois-Irlannin Kris Meeke kellotti täysin saman noteerauksen erikoiskokeella.

Lauantaina Neste Rally jatkuu Pihlajakosken, Päijälän, Kakariston ja Leustun kaksi kertaa ajettavilla erikoiskokeilla. Sunnuntaina vuorossa ovat vielä Laukaan ja Ruuhimäen erikoiskokeet sekä Ruuhimäki Power Stage, ennen mitalijuhlia Jyväskylän Lutakossa.

Sora sai kyytiä Latvalan Toyota Yariksen perässä. Kuva: Riku Tulla