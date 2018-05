Jarmo Lehtosen ystäviltä lahjoitus Huiman korisjunnuille

Viime kesänä syöpään menehtyneen Äänekosken Huiman kasvatin ja valtakunnallisesti tunnetun koripallovaikuttajan Jarmo Lehtosen ystävät ovat lahjoittaneet kiertopalkinnon Huiman junioripelaajille. He ovat keränneet myös varoja valtakunnalliseen stipendirahastoon.

Esimerkilliselle B-juniorille vuosittain luovutettavan kiertopalkinnon sai tiistaina Huiman juniorijaoston kauden päättäjäisissä Kasper Kiiski.

Kiiski kuuluu ikäluokkansa SM-pronssia voittaneeseen joukkueeseen. Kiertopalkinto on kuvataiteilija Ilkka Virtasen tekemä, heiton saattokättä kuvaava, Sukkana sisään -veistos.

Kaveripiirin käynnistämään epäviralliseen ja yksityiseen keräykseen on lähtenyt mukaan runsaat 200 Lehtosen ystävää ympäri maata.

Koripalloliitossa pitkän työuran tehneen Lehtosen muistoa ovat vanhojen pelikavereiden lisäksi vaalineet lukuisat nuoruudenystävät ja opiskelukaverit sekä monet valtakunnallisesti merkittävät urheiluvaikuttajat.

– Viesti on kiirinyt suusta suuhun uskomattomalla tavalla. Emme voineet ennalta edes kuvitella, että Jampen jättämä jälki on näin suuri. Ongelmana on lähinnä se, ettemme välttämättä ole osanneet ottaa edes yhteyttä kaikkiin ihmisiin, jotka haluaisivat muistaa Jampea. Jatkamme keräystä aktiivisemmin vielä noin viikon verran, keräyksen ydinryhmään kuuluva Lehtosen nuoruudenystävä ja pelikaveri Juha Pajunen kertoo.

Veistoksesta ylijäävät rahat menevät täysimääräisesti stipendirahastoon, jolla tullaan auttamaan nuoria koripalloilijoita eteenpäin urallaan.

– Koska lahjoituksia on tullut kaikkialta Suomesta, tulee rahastokin toimimaan valtakunnallisesti, Pajunen linjaa.

Jarmo Lehtonen (1961–2017) kipparoi Huiman A-pojat Suomen mestaruuteen vuonna 1980. Runsaan vuosikymmenen ajan Lehtonen oli kasvattiseuransa miesten joukkueen takakentän tähtipelaaja SM-sarjassa ja I divisioonassa.

Myöhemmin Lehtonen toimi muun muassa valmentajana miesten A-maajoukkueessa. Hänet muistetaan myös valtakunnallisena kouluttajana.