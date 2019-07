Jazzteltta nousee jo - "Mielummin hiestä märkä kuin sateesta märkä"

Rä-tä-tä-tä-tä! Näin raikuu paraikaa Äänekosken Rantapuistossa kun talkoolaiset paaluttavat täryyttimellä maapiikkejä soraikkoon Keitelejazzien pääteltan tueksi. Puoleen päivään mennessä pystyssä on jo pienempi ravintolateltta ja suppilomaisen pääteltan paikkakin on selvillä.

- Hienosti on hommat läheneet käyntiin ja näkyvää on saatu aikaiseksi aamulla. Talkoolaisiakin on tänä vuonna enemmän kuin aikaisemmin, joten työ käy sutjakasti, kertoo 90-luvulta lähtien jazztalkoissa ollut Kari Kaasinen ja liki kymmenen vuotta mukana ollut Risto Laitinen.

Hieman mutkia matkaan päivällä on tuonut Rantapuistoon viime viikon hulevesiremontin myötä ajettu soramaa, johon teltan maapiikit uppoavat hitaammin kuin aikaisempina vuosina multaan.

- Viime viikolla ranta näytti epätoivoiselta, kun se oli revittynä auki, mutta eiköhän tästä selvitä.

Vasta jyrättyyn soraikkoon maapiikit uppoavat hankalammin kuin edellisvuosina nurmikkoon. Kuva: Riku Tulla

Maanantaina jo hellelukemat paukkuivat aamupäivästä ja talkoolaisilla on hiki virrannut. Vissyvettä ja muuta juomaa talkoissa kuluu reippaasti.

- Toisaalta, mielummin ollaan hiestä märkänä kuin sateesta. Siitäkin on kokemusta ja ehdottomasti mielummin kunnon helteet, miehet nauravat.

Maanantaina on tavoitteena saada jazzalueen teltat pystyyn ja äänentoiston rakennustyöt alkavat jo illasta. Tiistaina ja keskiviikkona aamupäivästä tehdään viimeisiä hienosäätöjä.

- Sitten kelpaa lähteä kuuntelemaan illalla, kun on saatu hommat valmiiksi.

Tämän vuoden suosikkiartistikseen molemmat nimeävät Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB:n.

- Se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Tosin monipuolinen kattaus on kaikkiaan luvassa, joten eiköhän kuultavaa riitä.