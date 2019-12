Julkkiskarhu kääntää päitä 69-tiellä Konnevedellä

Vanhan kestikievarin pihaan tultaessa voisi kuvitella tulleensa joulumaahan, jossa puut kukkivat lumivaipoissaan, pensaat henkäilevät valoviittoihin kietoutuneina. On niin hiljaista. Tähdet tuikkivat taivaan kannella. Totta vai satua?

Pakkanen nipistää nenänpäästä. Tottahan tämä on. Valohehkuiset porot laiduntavat lumella ryhmissä tai yksin. Vilahtiko kotitonttu? Kurkkasiko aitan takaa joulutonttu? Onko tuohon unohtunut joulupukin reki? Ei, sehän on vain kinoksesta nouseva paksu oksa.

Marja-Leena Lauro asuu perheineen 1920-luvulla rakennetussa maalaistalossa, joka toimi aikoinaan myös kestikievarina matkustavaisille. Suuren tuvan uuni on tehty Kuikkavuoren harmaasta graniitista, siitä samasta, josta myös Konneveden kirkko on tehty.

Kodin joka ikkunalla on adventtikyntteliköt muistuttamassa joulun tulosta. Juuri ensimmäinen adventtisunnuntai se päivä, jolloin perhe sytyttää jouluvalot vanhojen suunnitelmien pohjalta sisälle ja ulos.

Perheen aikuiset lapset saapuvat silloin perheineen ja jouluvalmistelut alkavat. Valoekspertteinä toimivat tytär Hannele Lauro-Pajunen ja poika Timo Lauro. Oivallisina apulaisina ovat Hannelen tyttäret Karoliina ja Venla. Talon emäntä osallistuu rajoitetusti valoviritysten asennuksiin, hän pysyttelee mieluummin huoltojoukoissa tarjoten väellensä puuroa ja muuta joulualushyvää.

Joka joulu jotain uutta, on periaate. Tämän joulun uutuus on Markku Lauron löytämä punatulkkuparvi. Se oli tarkoitus laittaa pihapuuhun, mutta patterikäyttöisenä se soveltuikin vain sisäkäyttöön. Lumivalkoinen Reni-koira pyyhältää tupaan ja eteiseen. Sillä näyttää olevan varsinaiset joulukiireet. Se ei ole valoa vaan ihan oikeaa koiraenergiaa. Eteisen hämärässä sitä vastoin on ihan oikea valosta virkattu poro.

Vaan mistä oikein valovillitys alkoi?

– Mieheni Einar Lauro toi 1950-luvulla Ruotsin tuliaisina idean ikkunalle laitettavista jouluvaloista. Asuimme silloin Säynätsalossa ja hänhän kätevänä miehenä taivutteli ohuesta pellistä ensimmäisen adventtikynttelikkömme. Se oli hieno, Marja-Leena Lauro kertoo.

Siihen aikaan adventtikyntteliköt olivat harvinaisia Suomessa, joten Laurojen kynttelikkö herätti ansaittua huomiota ohikulkijoissa.

Perheellä oli tuohon aikaan tapana viettää joulut Hytölässä, heidän nykyisessä kodissaan. Jouluvalojen virittelemiseen kasvettiin ja ne liittyvät vahvasti lapsuuden jouluihin ja joulunodotukseen. Siksi niillä on merkitystä yhä edelleen.

– Onhan näitä valoja kertynyt vuosien saatossa valtavat määrät. Säilytän niitä aitassa ja vintillä. Siellä on kesäunilla niin karhut kuin porotkin, hän sanoo ja nauraa.

Reni-koira raapii ulko-ovea. Haluaa varmaankin esitellä joulunihmemaata. Ulkona se kirmaisee talon nurkan taakse hyvin tallottua polkua pitkin. Ja siellä on se mistä puhutaan.

Monet konnevetiset ovat kertoneet kuinka heidän joulunsa alkaa Hytölän jouluvaloista.

– Ne ovat kuin satua pimeän keskellä. Ihmeellistä. Niin ihanaa. Ihan odotan sitä näkyä joka joulu. Ja se karhu sehän on pieni julkkis, Anna Kujala huokaa.

Kauas maantielle näkyy porot ja se kuuluisa karhu, joka on saanut ohiajavia autoja hiljentämään vauhtia, jarruttamaan ja jopa kurvaamaan Laurojen pihaan.

– Kerran todella ajoi pihaamme perhe, joka halusi tietää, että liikkuuko se karhun pää oikeasti vai näemmekö harhoja.

Karhun Lauro osti Walmartista Saksasta vuonna 2005. Hän ihastui otukseen ja niinpä se tuli Hytölään seuraavaksi jouluksi rahtitavarana.

Sen pää todellakin liikkuu pienen moottorin avulla.

– Sanoisin, että saksalaista laatutyötä, sillä se on pelannut moitteettomasti jo neljätoista vuotta.

No eihän jouluvaloihmisille riittänyt pelkkä karhu, porojakin piti saada. Seuraavana vuonna tuli taas joulurahtia Walmartista. Satumaa kasvoi.

Laurojen joulupolku luikertelee valohahmon luota valohahmolle ja päättyy pienen värikkään joulukuusen luo. Tänne jos minne on helppo kuvitella tonttujoukko salaisiin puuhiinsa.

Marja-Leena Lauron joulu alkaa ehdottomasti perheen jouluvalojen syttymisestä. Silloin on aika istahtaa ruokasalin ikkunan ääreen ja katsella kuinka karhun pää pyörähtää, porot seisovat tyyninä, täynnä rauhaa.

– Noissa valoissa ja siinä rauhassa tiivistyy minun jouluni, Lauro tuumaa ja nappaa Reni-koiran kainaloonsa.

Ihan kohta on joulu.