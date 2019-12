Jyväskylä Big Band valoittaa Suolahtisalin tammikuussa

Äänekosken kulttuuritoimen kevätkausi on monipuolinen kattaus musiikkia. Tammikuussa Äänekoski Areena Pankkarilla esiintyy Miljoonasade sekä Suolahtisalissa Jyväskylä Big Band yhdessä häikäisevän laulaja Elena Mîndrun ja taidokkaan pianisti Tuomas J. Turusen kanssa.

Kansainvälistä linjaa jatkavat Henriikka Steidel & Marian Petrescu Quintet Evening of Brazilian Dreams –konsertilla. Samoin Naïssam Jalal, Quest of the Invisible.

Kevyestä musiikista ja näyttämötaiteesta huolehtivat kevätkaudella Pimeys, Meiju Suvas sekä Mikko Kivisen, Ville Keskilän ja Kalle Pylvänäisen tähdittämä Saikkua kiitos! –komedia.

Miljoonasade la 18.1. klo 19 Äänekoski Areena Pankkari

Jyväskylä Big Band Feat. Elena Mîndru ja Tuomas J. Turunen to 30.1. klo 19, Suolahtisali

Pimeys to 13.2. klo 19, Painotalo

Meiju Suvas to 5.3. klo 19, Suolahtisali

Saikkua, kiitos! to 19.3. klo 19, Suolahtisali

Henriika Steidel & Marian Petrescu Quintet Evening of Brazilian Dreams ke 1.4. klo 19 Suolahtisali

Naïssam Jalal, Quest of the Invisible la 18.4. klo 16, Kaupungintalon valtuustosali