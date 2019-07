KJB-turnaus starttasi Liikkarilla - tuotot junioreiden hyväksi

Keitelejazz Basketball - koristurnaus kerää tänään yhteen Äänekosken Liikuntatalolle koripallon ystäviä sejä paljon entisiä ja nykyisiä pelaajia. Yhdeltätoista käynnistynyt turnaus pelataan tänä kesänä jo viidettä kertaa ja alunperin kaveriporukan alulle panema tapahtuma on jo yksi Äänekosken kesätapahtumien klassikoista.

Viime kesänä turnaus pelattiin Liikuntatalon remontin vuoksi katukoriksena, mutta nyt KJB-jengi teki paluun juurilleen. Liikuntatalolla oli hyvä meininki jo hyvissä ajoin ennen turnauksen alkua lauantaiaamuna.

- On hienoa, kun saadaan vanhat ja nykyiset lajin ystävät kasaan saman katon alle hyvällä asialla, kertovat KJB:n Timo Strickling ja Otto Jämsen.

Turnauksen tuotot ohjataan Huiman juniorikoripallon hyväksi ja sen toivotaan innostavan uusia pelaajia lajin pariin.

- Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa. Tapahtuman tuotot menevät rahastoon, josta tuetaan sellaistenkin nuorten koripalloharrastusta, joilla ei välttämättä muuten olisi varaa pelata.

Perinteisenä koripallokaupunkina tunnetulla Äänekoskella on tällä hetkellä hyvä vire koripallossa. Harrastuspaikkoja on rakennettu ja rakennetaan, sekä uusia harrastajia on eri ikäluokissa.

- Miesten puolella myös on hyvä meininki päällä ja meillä aloitti juuri uusi valmentaja, Jämsen kertoo.

Keitelejazz Basketball 2019 otteluohjelma

11:00 Air Häkkinen - 3k

11:30 Jäntevät Seniorit - Team Morton

12:00 Air Häkkinen - Jäntevät Seniorit

12:30 3k - Team Morton

13:00 Air Häkkinen - Team Morton

13:30 3k - Jäntevät Seniorit

14:00 Naisten finaali: Bluesisters - Mikon pallerot

14:45 Heittokisa (juniorit, naiset, miehet)

15:30 Miesten finaali