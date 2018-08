Kansalaisopiston kurssit täyttyvät ennätysnopeasti

Koskelan kansalaisopiston kurssit täyttyivät Äänekoskella ennätysnopeasti. Ilmoittautuminen alkoi tiistaina puolen päivän jälkeen ja tähän mennessä - alle vuorokaudessa - illmoittautuneita on jo yli 800.

- No kyllä tämä tähänastinen ennätys on, noin 200 ilmoittautunutta enemmän kuin viime vuonna tähän mennessä. Verkon kautta tulleet ilmoittautumiset ovat lisääntyneet merkittävästi. niitä on jopa 100 enemmän kuin viime syksynä ekan päivän aikana, kertoo Koskelan viestinnästä vastaava Katariina Hiukka.

Erityisesti liikkujat ovat varanneet kurssipaikkoja aktiivisesti ja täynnä ovat jo ainakin lavis-, shindo-, pilates- ja parkour-kurssit. Myös kädentaidot kiinnostavat ja syksyllä ahkeroidaan muun muassa keramiikkaa sekä askarrellaan uutta kahvipusseista. Alle kaksivuotiaille tarkoitettu muksumuskari on jo myös täynnä.

- Kaikkiaan kahdeksan ryhmää on täyttynyt vajaassa vuorokaudessa. Mahtavaa, Äänekoski harrastaa, Hiukka iloitsee.