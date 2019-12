Katso kuvat: Coca-Colan joulurekka ihastutti Äänekoskella – innokkaimmat jonottivat paikalle useamman tunnin

Coca-Colan joulumainoksista tunnettu punainen joulurekka pysähtyi tänään Äänekoskelle. Viime vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa nähty rekka kurvasi Halpa-Hallin pihamaalle iltapäivällä. Innokkaimmat jonottajat rekan ilmestyivät parkkipaikalle jo paria tuntia ennen kuin rekan luokse edes pääsi. Intoa puhkuen paikalle olivat saapuneet jonon ensimmäisenä Sirpa Masalin yhdessä lapsenlapsensa Veetin, 10, kanssa. He ovat odottaneet rekkaa malttamattomana jo pitkään.

- Suunnittelimme jo heti viime vuonna, että sitä lähdemme katsomaan, kun rekka tulee Suomeen. Nyt sitä pääsi vieläpä näkemään kotipaikkakunnalla. Tänne meillä oli tavoite päästä jonon ensimmäiseksi ja niin me pääsimmekin, Sirpa ja Veeti iloitsevat.

Sirpa ja Veeti Masalin jonottivat joulurekkaan satojen muiden tavoin. Kuva: Riku Tulla

Molemmille joulurekka on tuttu Coca-Colan joulumainoksista. Paikan päällä nähtynä rekka oli vielä vaikuttavampi.

- On se kyllä upean näköinen, Sirpa kertoo katsellessaan punaisena hennon lumisateen alla hohtavaa rekkaa.

- Vielä hienompi kuin mainoksissa, Veeti innostuu pienessä pakkassäässä odotellessaan.

Iltapäiväneljältä joulurekan torvi soi ja samalla syttyvät rekan upeat jouluvalot "Holidays Are Coming" -sävelmän saattelemana. Coca-Colan event manager Johannes Somerkoski kertoo rekan paikkakunnilla menevän noin 3000 kokista ja väen paljoudesta päätellen heti alusta alkaen, päästään Äänekoskellakin vähintään samoihin lukemiin.

- Kivaa, että on paljon porukkaa paikalla näin hyvällä fiiliksellä.

Coca-Colan event manager Johannes Somerkoski kertoo rekan paikkakunnilla menevän noin 3000 kokista. Kuva: Riku Tulla

Somerkoski kertoo, että rekka vierailee tänä vuonna paikkakunnilla, joilla ei ennen ole käyty. Hän henkilökohtaisesti kertoo, että on löytänyt jokaisesta vierailupaikkakunnasta paljon uutta ja positiivista.

- Meillä puuttui tänää rekasta yksi sähköpuolen osa ja onneksemme sellainen löytyi paikallisesta Tarvikekeskuksesta. On mielettömän siistiä päästä rekan matkassa näkemään Suomea.

Äänekosken lisäksi joulureikka on vieraillut tänä vuonna muun muassa Vantaalla ja Turussa ennen Äänekoskea. Vielä edessä on matka Forssaan ja Ahvenanmaalle Maarianhaminaan. Coca-Colan tunnetun joulupukin hahmon juuret ovat Ahvenanmaalla. Hahmon kehitti 1930-luvulla Yhdysvalloissa Haddon Sundblom, jonka isä oli kotoisin Föglön saarelta, Ahvenanmaalta.

Lumisade loi suorastaan taianomaista tunnelmaa joulurekan ympärille. Kuva: Riku Tulla

Coca-Colan joulurekka on kiertänyt Suomea tiiviisti ennen joulua. Yhteensä rekka pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla, joten ratin takana riittää myös kilometrejä taitettavana. Legendaarisen rekan ohjaimissa ovat vuoroin Tomi Lohivuo ja Jari Tarkkanen.

- Meillä on vahva harrastepohja amerikanautoissa ja itse olen tehnyt roadshow hommia jo parikymmentä vuotta, Lohivuo kertoo joulurekan sisällä.

Joulurekka oli kiertueella ensimmäistä kertaa viime talvena ja silloin matkaa taittoi sama kulkupeli kuin nyttenkin. Rekan omistaa osittain Tarkkanen yhtiönsä KW Eventsin kautta. Yhteistyö Coca-Colan kanssa on ollut molemmille miehistä upea kokemus.

- Huomasimme Facebookissa ilmoituksen toissa kesänä, että amerikanrekan nuppi olisi etsinnässä. Tarjosimme tätä autoa käyttöön ja oltiin menossa lautalla amerikanautonäyttelyyn, kun saimme sähköpostia, että rekkamme pääsee Coca-Colan joulurekaksi.

Joulurekka on vuosimallin 1978 jämäkkätekoinen Kenworth VW900A. Lohivuo ja Tarkkanen kertovat sen olevan maailmalla Cokiksen joulurekoista aidoin.

- Tämä on mahdollisimman lähellä oikeaa ulkonäöltään, molemmat toteavat päättäväisenä.

Legendaarisen rekan ohjaimissa ovat vuoroin Tomi Lohivuo ja Jari Tarkkanen. Kuvassa he ovat lajittelemassa Coca-Colaa joulurekan sisällä. Kuva: Riku Tulla

Aikaisemmin sama rekka on toiminut muun muassa uransa päättäneen Cheekin bäkkärinä ja Idols-kiertueen tukikohtana. Coca-Colan väreihin rekka saatiin tänä vuonna marraskuun puolivälissä.

- Teippaaminen on kohtuullisen simppeli homma, mutta valot vaativat huolellista suunnittelua. Monenlaisia versioita valoista on tehty ja niitä on myös koekäytetty pakastimessa, jotta tiedetään miten ne reagoivat lämpötilan vaihteluihin, Tarkkanen paljastaa.

Valoja rekassa tosiaan riittää, sillä yhteensä Coca-Colan logon ympärillä tuikkii yli 10 000 led-valoa.

Joulurekka pysähtyy yhdellä paikkakunnalla aina muutaman tunnin, mutta sen ympärillä riittää paljon valmisteltavaa. Siirtymien lisäksi auto pitää pysyä puhtaana ja kunnossa.

- Tässä on valtavasti näkymätöntä työtä taustalla, jotta homma toimii.