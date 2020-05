Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimein uuden vapaa-aikaohjelman ja kulttuuritilaohjelman: ”Kulttuuri jää liikunnan varjoon Äänekoskella”

Äänekosken kaupunginvaltuusto päätti viimein pitkän saatekeskustelun päätteeksi hyväksyä uuden vapaa-aikaohjelman ja kulttuuritilaohjelman.

Kulttuuritilaohjelmassa tarjotaan ratkaisuja kulttuuritoimijoita jo vuosia vaivanneeseen tilapulaan.

Äänekosken kulttuuritilat ovat ohjelman mukaan monelta osin huonokuntoisia tai toimintaan soveltumattomia. Lisäksi useat tilat tullaan purkamaan lähivuosina.

Esittävän taiteen osalta tilanne nähdään kohtuullisena, mutta kuvataiteen osalta kestämättömänä.

Ala-Keiteleen musiikkiopiston tilatarve on kulttuuritilaohjelmassa suurimmasta päästä.

– Luova ilmapiiri on kunnan elinehto. Ei ole merkityksetöntä, millaisten seinien sisällä kulttuuria tehdään. Tässä kaupungissa ei ole yhtään toimivaa kulttuuritilaa, mikä on noloa. Kulttuuritoimijat kokevat, ettei heidän työtään arvosteta Äänekoskella, kritisoi valtuutettu ja kulttuuritoimija Pilvi Honka (vihr.).

– Kulttuuri on jäänyt liikunnan varjoon Äänekoskella vuodesta toiseen. Kuplahallin jälkeen liikunnan taso on sellainen, että nyt on kulttuurin vuoro, kommentoi Rolf Nyholm (sd.).

Vasemmiston valtuutettu ja ohjelmaa valmistelleen työryhmän jäsen Sirpa Martins pyysi virkamiehiä avaamaan valmistelua.

– Työryhmään kohdistuvaa kritiikkiä en tässä sulata. Aikataulu oli tiukka ja ryhmä pääsi tavoitteeseen, joka sille asetettiin, kommentoi kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Valtuutettu Pekka Ouli (sd.) ehdotti, että kulttuuritilaohjelman valmistelua jatkettaisiin vielä tulevaisuudessa.

– Ohjelma itsessään on nyt oikein hyvä.

Valtuutettu Tiia Turunen toivoi, että kulttuurin arvostus näkyy myös tekoina ja investointeina Äänekoskella tulevaisuudessa.

Kulttuuritilaohjelmassa ehdotetaan muun muassa kaupungintalon remontoimista monikäyttötilaksi, jolloin rakennukseen tulisivat sekä kaupungin hallinnon että musiikkiopiston tarvitsemat tilat.

Painotalolle ehdotetaan muun muassa Mikkosalin uusimista ja käytetparannuksia äänieristyksiin, esteetöntä sisäänkäyntiä ja kulkua esityksiin sekä kerroshissiä aulasta esityskerrokseen.tävyyden parantamista,

Musiikin harrastajat toivovat myös asianmukaisia ja sisäilman puolesta kunnossa olevia harrastus-, bändi- ja studiotiloja. Bändi- ja studiotillojen toteuttamista Painotalolle haluttaisiin selvittää.

Kuvataiteiden yhtenä tilaratkaisuna ehdotetaan tehtaan vanhaa paloasemaa, kun tilan kunto ja terveellisyys ensin selvitettäisiin.

Hankkeiden toteuttamishaarukaksi ehdotetaan vuosia 2020–2025.

Kulttuuritilaohjelma on osa Äänekosken kaupungin vapaa-aikaohjelmaa. Vapaa-aikaohjelman avulla kehitetään vapaa-aikatoimea kokonaisvaltaisesti tukemalla kuntalaisten hyvinvointia, viihtyisyyttä, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään yhteisöllisyyttä. Ohjelmalla vaikutetaan myös kaupungin positiiviseen imagoon.