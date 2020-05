Kehitysvammaiset ryhmäkodin asukkaat saavat tavata omaisiaan Äänekoskella

Poikkeusolojen aikana myös kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetussa ryhmäkoti Kalevankodissa Äänekoskella on toteutettu vierailukieltoa. Rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin pysyvät valtioneuvoston linjauksen mukaisesti voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun lopussa.

– On tullut toiveita, että omaisen näkeminen poikkeusaikanakin mahdollistuisi eri tavoin järjestettynä, toteaa ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken kaupungin tiedotteessa.

Omaistapaamisia järjestetäänkin nyt tietyin edellytyksin. Jos asukas haluaa tavata omaisiaan, he voivat kohdata ulkonakesäkatoksessa turvaetäisyydet huomioiden.

Tapaamiset on sovittu etukäteen ajankohtana, jolloin Kalevankodilla on henkilöstöä paikalla ja tapaamiseen voi tulla enintään kaksi henkilöä kerrallaan. Myöskään hengitystieoireita ei saa olla.

Asukkaiden on mahdollista käydä suunnitellusti kotilomalla. Asukas ei voi tulla takaisin Kalevankotiin, mikäli hänellä tai kotiväellä on hengitystieinfektio-oireita. Kotilomien aikana on syytä välttää matkustamista Uudellamaalla tai vastaanottaa vieraita Uudeltamaalta.

– Perhehoitajien on hyvä yrittää pitää kesälomaa jaksamisen turvaamiseksi normaalisti. Lomajaksot voidaan järjestää aikaisemmissa hoitopaikoissa samoilla suosituksilla kuin kotilomat, Lukkarinen toteaa.