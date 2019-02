Keitelejazzeille kovia kiinnityksiä ensi kesäksi

Äänekoskella heinäkuun lopulla kuultavat Keitelejazzit tuovat kovan kattauksen suomirockin ja -popin nimiä Rantapuistoon, kun musiikkitapahtuma julkaisi tänä torstaina ohjelmistoaan.

Jazzteltan ensisävelet ilmoille soittaa keskiviikkoiltana suomirockin kestotähti, muiden muassa ”Mennyt mies”, ”Sankarit” ja ”Missä se Väinö on” hiteistään tunnettu J. Karjalainen. Lavalla nähdään myös 80-luvulla suursuosioon noussut ja keikkalavoille paluun vuonna 2017 tehnyt Broadcast, solistinaan Edu Kettunen. Eagles-tyylistä rokkia soittava kokoonpano tunnetaan parhaiten hitistään ”You Break My Heart”. Keskiviikkoillan kruunaa Vesterinen yhtyneineen.

Keitelejazzien torstai on puolestaan progemusiikin juhlaa. Illan avaa suomalaisen progetaivaan viime vuosien kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Sammal-yhtye, jonka jälkeen lavalle nousee Pink Floydille kunniaa osoittava Drink Floyd ”Wish You Were Beer”. Progeillan ykkösnimenä nähdään Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB, jossa esiintyvät entiset Kingston Wall -muusikot Jukka Jylli ja Sami Kuoppamäki seuranaan Von Hertzenin veljekset Mikko, Kie ja Jonne.

Keitelejazzien muiden iltojen ohjelmisto julkaistaan myöhemmin kevään aikana. Jazzit soivat Äänekosken Rantapuistossa 24.-28.7.2019.