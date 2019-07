Keitelejazzien avajaisillassa oli koolla lauluntekijöiden aatelia

Keikka-arvio

Keitelejazz 24.7.2019: Jarkko Martikainen & Luotetut miehet, Broadcast, J. Karjalainen.

Keitelejazzin ensimmäinen päivä oli enemmän kuin ookoo. Tarjolla oli kolme ihan erilaista bändiä, jotka istuivat sittenkin samaan kokonaisuuteen. Jarkko Martikaista ja J. Karjalaista yhdisti pitkän linjan suomenkielinen lauluntekijyys, Broadcastia ja Karjalaista taas timanttinen yhtyegroove, amerikkalaisista juurimusiikeista pitkälti innoituksensa hakeva.

Yleisöä olisi kaikin mokomin saanut olla enemmänkin, mutta tunnelma kehkeytyi mainioksi. Kaikki esiintyjät vaadittiin encoreen, ja intoutuivat silminnähden saamastaan palautteesta.

Puitteetkin olivat kunnossa. Käsittämättömästi ajoitettu rannan kaivuu-urakka oli tosin pilannut nurmipinnan juuri kriittiseltä alueelta, mutta vastineeksi festivaali sai vihdoin avattua järvinäkymän koko komeudessaan sekä esiintyjille että yleisölle. Illan pimentyessä Äänejärven ja musiikin yhteys alkoi maistua maagiselta.

Jarkko Martikaisen yhtyekeikat yhdistävät soolouraa ja vähän vanhempaakin YUP-yhtyeen aikaista tuotantoa. Pitkän aikaa setin alkupuolella tuntui siltä, ettei Martikaisen karisma pääse ollenkaan samalla tavalla dominoimaan kuin mies ja kitara –konsertissa Painotalolla taannoin.

Luotetut miehet tekivät kyllä luotettavaa työtä kitaristi Anssi Salmisen johdolla, mutta vasta YUPin kappaleet nostivat bändin oikealle energiatasolle.

Meitä odotellaan mullan alla lämmitti ja Homo sapiens räjäytti potin. Salminen ja basisti Luis Herrero yltyivät pomppimaan vuorotahtiin kuin trampoliinilla ikään, ja Martikainen saarnasi vangitsevasti. Yleisön reaktioista päätellen aika näyttäisi olevan kypsä YUPin ”hullun” progen kokonaisvaltaiselle paluulle (oli kokoonpano sitten mikä hyvänsä, se vanha tai tämä uusi).

Martikaisen suomalais-slaavilaisen ”melankolisen raivon” jälkeen vaihdettiin tyystin maisemia. Olen kyllä ajanut autolla Amerikassa, mutta lumimyrskyä pakoon, en Kalifornian auringossa palmujen katveessa. Juuri sinne Broadcast meidät kuitenkin halusi viedä, ja istutti nimenomaan Cadillacin ratin taakse useammassakin biisissä.

Broadcastin syvin olemus silkkaa ammattitaitoa

Vaikka 80-luvun alussa perustettu Broadcast keikkaillee nykyään harvakseltaan, sen keskeiset muusikot ovat jatkuvasti niin monessa mukana, että tatsi on päivitetysti tiukka. Bändin syvimmän olemuksen voi kiteyttää kolmeen sanaan: ammattitaito, ammattitaito ja ammattitaito.

Biisimateriaali ei ole aivan kauttaaltaan samalla tasolla, onhan ohjelmistossa suureksi osaksi kyse upeiden laulutekijäurien ( Edu Kettunen, Esa Kaartamo) aivan alkupään tekemisistä.

En myöskään lämmennyt laulaja Kim Lönnholmin soundille, siinä on jotain kovuutta ja kireyttä, etenkin balladeissa esille tunkevaa. Muutamassa rankemman puoleisessa rock-väännössä bändi olisi kaivannut eteensä juuri sitä, rankempaa rock-ääntä.

Kovasti Lönnholm kyllä teki töitä (”alkuperäiset sävellajit – repikää siitä!” kannusti basisti Masa Maijanenkin), ja falsetit irtosivat setin loppupuolella jo komeasti. Myös kokonaisuuden johtamisesta ja bändikaverien huomioimisesta laulaja saa täydet pisteet.

Muutoin Broadcast oli kovasti lauluvoimainen, kun Lönnholmin takana lauloi stemmoja parhaimmillaan viisi muuta, kitaristi Jarmo Nikku harvakseltaan, mutta lyömäsoittaja/kitaristi Edu Kettunen, kitaristi Mika Kuokkanen, kosketinsoittaja Tuomas Kesälä ja rumpali Miri Miettinen tuon tuosta. Vain basisti Masa Maijanen oli jätetty ilman laulumikrofonia, mutta tunkipa tuokin Lönnholmin mikille yhdessä biisissä.

Jarmo Nikun kitara otti isoa roolia solistisena instrumenttina, useimmiten slide-putken ryydittämänä. Lisää tätä herkkua on luvassa perjantain blueskonsertissa, kun Nikku palaa lavalle kitaristikolmikossa Ben Granfeltin ja Muta Mannisen kanssa.

Mainitaan nyt ammattitaidon ohella toinenkin Broadcast-juttu: groove. Näissä käsissä kaikki kulkee, oli se sitten kantria tai kevytfunkkia tai rehevää rock’n’rollia. Groove oli purevuudessaan yllättävän ilkeätä Get out of my house -biisissä, mutta täydellisintä se oli Love is blind -kappaleessa. Sen rento neworleansilainen letkeily pisti jo miettimään vaihtoehtoista todellisuutta: mitä jos Broadcastin nuoret sällit olisivatkin aikoinaan pitäneet kotijumalanaan Little Feat -yhtyettä Eaglesien sijaan?

J. Karjalainen kolmannen kerran Keitelejazzin lavalla, tällä kertaa kuumimman hellekauden keskellä. Lämpöä ja rakkautta virtasi molempiin suuntiin myös yleisön ja esiintyjän välillä. Kuva: Keitelejazz/Venla Kaasinen

Laulu raikasi J. Karjalaisen kanssa

Jos oli Broadcastilla parhaimmillaan groove tapissa, sitä se oli myös J. Karjalaisen yhtyeellä. Tässä ei ole mitään yllättävää, yhtye on yhteisinä vuosinaan kasvanut jo telepatian tasolle.

Vaan ei ole kaikki kultaa Karjalaisellakaan, alkupuolen satsi uusimmalta levyltä oli enimmäkseen hopeaa, ja osoitti samalla mikä on pitkän linjan lauluntekijän etu: yksittäiseltä levyltä ei tarvitse montaa kappaletta siilautua niiden aikaa kestävien joukkoon, kun vain on mistä ottaa. Karjalaisella on otettavaa loputtoman tuntuisesti, hittejä olisi tyrkyllä monen konsertillisen verran.

Pientä dylanisoitumista laulutulkinnoissa oli havaittavissa: Karjalainen on laulanut montaa viisuaan keikoilla sen verran pitkään, että haluaa saada tulkintoihin edes jotain uutta. Näin laulu on osittain mennyt instrumentaaliseksi, sanojen syömiseksi, venyttelyksi ja vanutteluksi selkeyden kustannuksella. Musiikillisesti se on kuitenkin ihan perusteltua ja vapauttavaa, eikä yleisö eksynyt yhteislauluissa hetkeksikään, vaikka Jii pisti kertosäkeitä omalta osaltaan koukeroisiksi.

Laulu tosiaan teltassa raikasi komeasti, etenkin encoren kolmen kappaleen putkessa Doris, Kolme cowboyta ja Ankkurinappi. Tähän kaikki luulivat kuuman illan päättyvän, ja yleisö alkoi kiirehtiä kotimatkalle.

Hurjasta sukseestaan lämmennyt Karjalainen palasi kuitenkin yllättäen lavalle vielä Villien lupiinien verran.