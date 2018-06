Keitelejazzit rakentuvat ripeästi Rantapuistossa - "Alkaa olla hyvä vauhti päällä!"

Äänekosken Rantapuistossa on ollut jo läpi maanantaiaamun täysi tekemisen meininki. Äänejärven rantaviivalla raivaussaha huutaa ja hieman ylempänä rinteessä lekan jytke kantautuu jo kauas. Lekan varressa mittanauha kourassaan puistoa kiertävät Raino Salminen ja Katja Vauhkonen, tavoitteenaan saada parinkymmenen muun talkoolaisen kanssa Keitelejazzien festivaalialue kasaan.

- Täällä alkaa olla jo hyvä vauhti päällä! Ennen yhdeksää aloitettiin jo hommat ja kun telttojen paikat kun löytyy niin vauhti vain kiihtyy iltapäiväksi, kaksikko kertoo.

Kuluvan viikon torstaina alkavat, uutena ajankohtana kesä-heinäkuun vaihteessa kajahtavat Keitelejazzit vaativat Rantapuistossa koko alkuviikon valmistuakseen. Vuodesta 2005 asti jazzeilla talkoohommissa ollut Salminen kertoo, että rakennuspuolella on tänä vuonna noin puolet vähemmän talkoolaisia kuin ennen, mutta se ei haittaa.

- Hommat kyllä hoituvat kuten aiemminkin. Ajankohdan vaihtuminen heinäkuulta ja lomien ajoittuminen varmasti vaikutti myös talkoolaisten määrään.

Keitelejazzit palaavat vuoden tauon jälkeen Rantapuistoon. Salminen kertoo, että jazzalue on pitkälti samankaltainen kuin ennenkin, mutta pieniä muutoksiakin on tullut.

- Pyöreän ravintolateltan tilalla on tänä vuonna harjakattoinen teltta ja ravintola on hieman isompi kuin ennen. Rakentajien näkökulmasta työtä taas helpottaa, kun alueen aidat on vaihdettu metallisiin.

Maanantaina jazzalueella Rantapuistossa oli jo täysi tohina päällä.

Jazzalueen tunnusomainen pääteltta pysyy ennallaan. Jazzväki odottaakin innolla, miten jazzien uusi tuleminen välivuoden jälkeen uutena ajankohtana otetaan vastaan.

- Jännityksellä odotetaan loppuviikkoa. Toivotaan, että sää suosii ja väki lähtee liikkeelle, jazztyömaalla mietiskellään.