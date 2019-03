Keittiömestari Martti Lehtinen palkittiin elämätyöstään kouluttajana

Äänekoskelainen keittiömestari Martti Lehtinen on palkittu Helsingin Suomalaisen Klubin säätiön ruokakulttuurirahaston elämäntyöpalkinnolla.

- Suomalaisille ravintoloille on tärkeää, että alalla on ammattitaitoisia työntekijöitä. Ravintola-alan henkilöstön osaamista ja taitoja rakentaa pitkäjänteinen työ parhaimman mahdollisen koulutuksen hyväksi. Martti Lehtinen ovat vuosikymmeniä ollut aktiivinen suomalaisen ruokakulttuurin kehittäjä ja edistäiä. Hän ovat koulinut monta sukupolvea suomalaisia kokkeja, jotka omalta osaltaan ovat olleet rakentamassa suomalaisen ruokakulttuurin nousukiitoa, taustoittaa hoitokunnan jäsen professori Johanna Mäkelä.

Lehtisen tunnuspalkinto on 6000 euroa.

- Jäätyäni eläkkeelle 2013 minulla oli minulle kunnia vastaanottaa työnantajani hakema ja tasavallan presidentin myöntämä opetusneuvoksen arvonimi. Tuolloin heräsi ajatus, miten tämän kunnian voisi jakaa kasvaville nuorille, tuleville gastronomeille stipendien, diplomien ja oppilaitosten kiertopalkintojen muodossa.

Chef-Martti stipendi jaetaan vuosittain. Stipendi ja kiertopalkinto jaetaan kolmessa eri oppilaitoksessa: Gradia Jyväskylä, Tallinna Teeninduskool Viro ja National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism Department of Western Culinary Art Taiwan.

- Helsingin Suomalaisen Klubin säätiön ruokakulttuurirahaston vuoden 2018 tunnustuspalkinnon myötä minulle on mahdollistunut lisätä pienimuotoiseen stipendirahastoon jatkumoa vuosiksi.

Helsingin Suomalaisen Klubin säätiö on perustanut vuonna 2012 Suomalaisen Ruokakulttuurirahaston edistämään suomalaista ruokakulttuuria ja sen tutkimusta sekä tukea henkilöitä ja tahoja, jotka sitä edistävät. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja sekä edellä mainittujen tahojen ansiokkaille edustajille että ravintola-alalla toimivan henkilön kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja koulutusta varten.