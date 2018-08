Keski-Suomen Opiston alue uudistuu täysin – Suolahtisalin toiminta saa jatkoa

Jyväskyläläinen MyOpt Group Oy on ostanut Keski-Suomen Opiston vanhan päärakennuksen. Yhtiön takaa löytyy äänekoskelaislähtöinen, nykyisin Jyväskylässä asuva sijoittaja Olli Bräysy.

- Päärakennuskunnostetaan ensi kesään mennessä. Se tulee itselle kesäpaikaksi ja yksityiskäyttöön, mutta tarkoitus on myös vuokrata rakennusta esimerkiksi tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä tarjota tilapäistä majoitusta. Lakipykälät estävät sen, ettei rakennuksesta voi esimerkiksi paloturvallisuuden vuoksi tehdä pysyvää majoituspaikkaa.

IT-alalla pitkään toimineella Bräysyllä on vankat verkostot kansainvälisiin matkailutoimijoihin.

- Uskon, että alue houkuttelee tulevaisuudessa matkailijoita nimenomaan ulkomailta ja erityisesti Aasian suunnalta.

Bräysy on yhtiökumppaneidensa kanssa ostanut myös muut alueen rakennukset. Suolahtisalia sekä asuinrakennuksia hallinnoi Suokiinteistöt Oy.

- Olemme saaneet Äänekosken kaupungilta listan Suolahtisalin kunnostustarpeista. Se on tarkoitus remontoida kuntoon vielä tämän vuoden puolella. Kaupunki aikoo vuokrata rakennuksen seuraavan viiden vuoden ajaksi. Ymmärtääkseni tästä asiasta päättää vielä valtuusto mahdollisimman pian.

Soluasuntoloissa Bräysy näkee potentiaalia jo nyt, sillä Äänekosken kaupunki rakentaa ja kehittää liikuntapalveluita nopeasti.

- Tilapäisen majoitustarve lisääntyy, kun lähelle rakennetaan uusi jäähalli, jonne odotetaan käyttäjiä myös Jyväskylästä ja Laukaasta. Suolahtisalin yhteydessä olevat soluasunnot ovat jo nyt peruskunnoltaan majoituskelpoisia esimerkiksi joukkueiden tarpeisiin.

- Tässä mielessä ei haittaa, ettei alue sijaitse esimerkiksi Äänekosken keskustan tuntumassa.

Keski-Suomen Opiston alue on Bräysyn mukaan ihanteellinen asuinalue.

- Järven rannalla on iso pinta-ala. Tarkoituksemme on kunnostaa kaikki alueen rakennukset. Esimerkiksi kerrostaloasunnot remontoidaan uudenveroisiksi ja asuntoon kuuluu oma puutarhapalsta. Lisäksi alueella on valokuitu, jonka ansiosta esimerkiksi verkkoyhteydet ovat keskimääräistä paremmat. Uskon, että alueelle rakentuu erittäin toimiva ja viihtyisä ympäristö.

Bräysy arvelee, että ainoastaan alueella sijaitseva asuntola saatetaan lopulta myydä ulkopuoliselle toimijalle.

Opiston alue on nyt yksityisalue ja Bräysy toivoo, että ulkoilijat ymmärtävät tilanteen.

- Suolahtisalin remontti toki kiinnostaa ja salin ympäristössä voi toki liikkua, mutta vanha päärakennus pitäisi nyt rauhoittaa ohikulkuliikenteeltä.