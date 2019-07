Kiekkofanit patikoivat 27 kilometriä - ja haastavat muutkin mukaan

Jos Suomi voittaa jääkiekon MM-kultaa, kävelen Äänekoskelta Sumiaisiin, kirjoitti intohimoinen jääkiekkofani, äänekoskelainen Niko Pasanen someen ennen finaalia. Eikä auttanut muu kuin alkaa etsiä maalipaikkaa karttaohjelmasta.

Innostuisiko työnantaja lähtemään tempaukseen mukaan?

- No ilman muuta mies ja hevonen ovat käytettävissä. Nuorten kanssa on huikeaa tehdä töitä. Suomalaiset ovat tälläistä isänmaahenkistä kansaa ja meidän poikien saavutus on matkan väärti, sanoo K-citymarketin kauppias Mika Lankinen.

Niko Pasanen on kaupan kalamestari, jota kaverit kutsuvat myös kyljyskuiskaajaksi. Hän on myös yksi Äänekosken kaupungin tuoreista somelähettiläistä, joiden kautta omaa kotikaupunkia voi katsella uusin silmin.

Paikallisen lähiruuan lisäksi Pasanen kirjoittaa Visit Äänekoski -sivuilta löytyvässä blogissaan kaupungin harrastusmahdollisuuksista ja lapsiperheen arjesta. Kädenjälki näkyy myös Äänekosken K-citymarketin somessa.

- Äänekoski on mainettaan parempi kaupunki, miehet toteavat.

Patikkalupauksen kaksikko lunastaa ensi viikon keskiviikkona 10.7. Matkaan lähdetään K-citymarketin edestä kello 10.

Edessä on 27 kilometrin taival, johon kuluu aikaa noin 6-7 tuntia keskivauhdista riippuen. Välillä on kaksi taukoetappia, ensimmäinen Suolahdessa ja toinen Vihijärvellä.

- Mukaan ovat tervetulleita kaikki innokkaat ja peruskuntoiset kävelijät. Eiköhän jokunen liikunnan harrastaja lähde varmasti kirittäjäksi, miehet heittävät haasteen.

Kyseessä ei ole kuitenkaan virallinen kävelytapahtuma ja jokainen liikkuu mukana omalla vastuulla.

- Mukaanlähtijän kannattaa siksi huomioida, että Sumiaisista ei ole järjestetty kyytejä takaisin ja jokaisella pitää olla omat eväät sekä riittävästi juotavaa. Myös huomioliivi olisi hyvä olla päällä, Pasanen muistuttaa.

Kyljyspatikka-mörkökävely-leijonalenkki -lempinimiä kantavaan tempaukseen valmistaudutaan sopivalla intervallilla.

- No lähinnä tämä on henkistä valmistautumista ja korvien välin hoitoa, miehet nauravat.