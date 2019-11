Kimmo Kinnusen MM -91 voittokeihäs pysyvästi esille

79 -vuotiaan äänekoskelaisen Niilo Tervasen pitkäaikainen toive on toteutumassa. Hän saa vihdoin lahjoittaa 90 -luvulla huutokaupasta ostamansa keihään takaisin alkuperäiselle omistajalle Kimmo Kinnuselle.

─Tarkoitus jo ostohetkellä oli, että jossain vaiheessa lahjoitan keihään takaisin Kinnusen perheelle. Nyt se päivä on tullut, Tervanen kertoo.

Äänekosken torilla 90 -luvun alkupuolella järjestetyssä huutokaupassa kerättiin rahaa mammografialaitteen hankitaan Äänekoskelle. Kimmo Kinnunen lahjoitti kuuluisan voittokeihäänsä huutokaupattavaksi hyvän tarkoituksen puolesta. Sana kaupattavasta keihäästä kiiri nopeasti myös Shellillä huoltoasemayrittäjänä toimineen Tervasen korviin.

─Jorma (Kinnunen) ja muutama muu kaveri tuli kysymään, että olisiko minulla mahdollista lähteä mukaan keihään hankintaan, jotta se saataisiin pidettyä Äänekoskella. Tottahan minä suostuin. Ei näin arvokasta esinettä saanut päästää Äänekoskelta pois, Tervanen muistelee tapahtumia ennen huutokauppaa.

Huutokaupassa kelpasi vain käteinen raha ja keihään arvon ennakoitiin nousevan useisiin tuhansiin markkoihin. Tervanen marssi paikalliseen pankkiin ja pyysi saada nostaa tililtään 20 000 markkaa käteisenä, jonka hän arveli riittävän keihään ostoon. Tunnollisena miehenä hän lupasi palauttaa heti loput, jotta polttoainelaskut huoltoasemalla saataisiin maksettua.

Huutokauppa alkoi iltapäivällä ja torilla kävi jännittynyt kuhina, kun vuorossa oli Kimmon keihäs. Tarjousten huutaminen alkoi ja hinta kohosi kohoamistaan.

─Kun oltiin jo hyvän aikaa huudettu, kävi Jorma nyppäämässä hieman huolestuneen oloisena hihasta ja kysyi, onko minulla vielä laittaa rahaa? Vastasin, että varmasti on, Tervanen naurahtaa muistellessaan huutokauppatilannetta.

Kun hinnassa oli jo neljäs nolla perässä, alkoivat vastahuutajina toimineet laukaalaisetkin jo hiljentyä. Keihäs saatiin kuin saatiinkin pidettyä Äänekoskella.

Keihäs majaili jonkun aikaa Shellin huoltoasemalla näytillä, mutta turvallisuussyistä arvokas esine siirrettiin muualle varkauden pelossa. Nyt, yli 25 vuoden jälkeen, Niilo Tervanen luovuttaa keihään takasin alkuperäiselle omistajalleen.

─Halusin keihään päätyvän paikkaan, jossa se on kaikkien nähtävillä. Uusi urheiluareena on juuri sopiva tähän tarkoitukseen. Arvostan suuresti Niilon elettä lahjoittaa keihäs, siihen liittyy paljon muistoja ja tunnearvo on mittaamaton, Kimmo Kinnunen kommentoi lahjoitusta.

Keihään tunnearvo on varmasti mittaamaton myös muille, kuin itse heittäjälle. Se on osa Äänekosken urheiluhistoriaa. Se on muisto, johon liittyy yhtenäisyyden ja ylpeyden tunnetta, jota paikalliset kokivat legendaarisen voiton myötä. 90,82 m on luku, joka ei unohdu koskaan.

Kimmo Kinnusen keihäs tullaan sijoittamaan Äänekoski Areena Pankkarin Wall of Local Heroes – pysyvään näyttelyyn. Näyttely aukeaa kevään 2020 aikana.