Kingston Wall harvinaisella keikalla Äänekoskella

Keitelejazz-festivaali on julkistanut ensimmäisen kiinnityksensä. Legendaariseen maineeseen kohonneen Kingston Wallin uusi inkarnaatio tekee festarikeikan ensi kesänä Äänekoskella.

Kingston Wallin "paluu" on ollut menestystarina. Vuonna 1995 kuolleen bändijohtajan, kitaristi Pete Wallin syntymän 50-vuotispäivän kunniaksi järjestetty konsertti möi loppuun muutamassa minuutissa ja sai jatkokseen salikiertueen ensi keväälle. Kovan kysynnän takia yhtye on päättänyt tehdä ensi kesänä muutaman festarikeikan, ja yksi näistä harvoista ja valituista on Keitelejazz Äänekoskella.

Konsertissa esiintyvät entiset Kingston Wall -muusikot Jukka Jylli (basso) ja Sami Kuoppamäki (rummut) seuranaan Von Hertzenin veljekset Mikko, Kie ja Jonne.

Keitelejazzeilla Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & Von Hertzen Brothers esiintyy torstaina 25.7. Illan kaksi muuta esiintyjää ilmoitetaan myöhemmin.