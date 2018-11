Kipinällä historiallinen Suomen Cup -ottelu

Koiviston Kipinä pelaa lauantaina historian ensimmäisen Suomen Cup -pelinsä, ja palaa samalla pitkän tauon jälkeen Äänekosken Liikuntatalon parketille.

Viimeksi vuonna 2011 pelattu miesten Suomen Cup tekee joukkueiden toiveesta tälle kaudelle paluun hieman uudistunein säännöin. Mukana on joukkueita niin Korisliigasta, I-divisioonista kuin alemmiltakin sarjatasoilta.

Eri sarjatasoilla pelaavien joukkueiden kohdatessa ottelu alkaa alemman sarjan joukkueen kolmen pisteen heitoilla, joita jokainen joukkueen aloitusviisikosta heittää kaksi. Ottelu voi siis alkaa jopa tilanteesta 30-0.

Ensimmäiselle kierrokselle otteluparit arvottiin kaavioon, jota Suomen Cupissa lopuilla kierroksilla seurataan. Ensimmäisen kierroksen poikkeuksena on se, että myös häviäjät jatkavat pelejään, mutta jatkossa tappio tietää pelien loppumista.

Ottelupareista kotiottelun saa automaattisesti se joukkue, joka on pelannut vähemmän Suomen Cup -otteluita kotikentällään. Tasatilanteessa, ja lisäksi sekä välierissä että finaalissa, kotijoukkue arvotaan.

Kipinän vastustajaksi avauskierrokselle saapuu järvenpääläinen Raiders Basket, joka pelaa I-divisioona B:ssä. Joukkueen amerikkalaiskaksikko Derylton Hill ja Jordan Jacks on 1B-divarissa kantanut joukkuetta, ja tuo haastetta myös Kipinälle.

- Me lähdetään hakemaan Suomen Cupista hyviä pelejä, kun nyt syksyllä niitä on ollut harvakseltaan. Pelattiin vain yksi harjoitusottelu, ja sarjaakin on takana vasta yhden pelin verran. Mukavampi pelaajillekin, kun ei ole pelkkää harjoittelua. Raiders on varmasti meille kova vastus, Kipinän valmentaja Hannu Koivunen kertoo.