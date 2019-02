Kirjan vuosikymmenet esillä Hoikkassalissa

Hyvä kirja kestää vuosikymmeniä ja helposti vuosisadankin. Tämä todistetaan vakuuttavasti Äänekosken kirjaston näyttelyssä, jossa kaikenikäiset kirjat valtaavat Hoikkassalin seinustat.

Johonkin oli raja vedettävä, joten tällä kertaa aloitetaan 1900-luvun ensimmäisestä vuosikymmenestä, ja edetään siitä vuosikymmen kerrallaan näihin aikoihin asti.

Mitään systemaattista vuosikymmenten best of -katsausta ei ole tavoiteltu, vaan tunnustettujen klassikoiden seassa rymyävät aikansa myyntimenestykset ja tilaa on jätetty myös yllättäville sattumille, jotka nekin toki palvelevat aikakautensa edustajina.

Näyttelyn runkona on kotimainen kirjallisuus, ulkomaisilla teoksilla lähinnä täydennetään ajankuvaa.

Muiden muassa Eino Leino, Juhani Aho, Joel Lehtonen, Maria Jotuni ja Edith Södergran ovat edustamassa vuosisadan alkupään kirjallisuutta.

20- ja 30-luvuilta ovat peräisin pelätyt lukuhaasteet, James Joycen Odysseus ja Volter Kilven Alastalon salissa, joista ei monikaan lukija ole kunnialla selvinnyt. Sopii testata!

50-luvun pöydällä puolestaan Väinö Linna kohtaa aloittelevan Kalle Päätalon Havukka-ahon ajattelijan suojeluksessa.

60-luvun kaikkinainen kuohunta näkyi myös kirjallisuuden uutena aikana Hannu Salaman Juhannustanssien aiheuttamaa kirjasotaa myöten, ja tyylillinen pirstaloituminen vain kiihtyi 70-luvulla. Ja simsalabim: olemmekin yhtäkkiä ”nyky”kirjallisuudessa!

80-lukuun asti näyttelyn kirjat ovat pääasiassa peräisin kirjaston varastoista. Aktiivihyllyistä löytyy tätä nykyä lähinnä kolmen viimeisen vuosikymmenen kirjallisuutta, joten näyttelyn häntä onkin kirjaston asiakkaille jo lainaussalin puolelta tutunnäköistä tavaraa.

Hoikkassalin kirjanäyttely on takuuvarmasti täynnä sivistävää ja viihdyttävää luettavaa. Ja nimenomaan luettavaksi on kirjat tarkoitettu, joten näyttelyn materiaali on koko ajan lainattavissa.