Kolmen kuoron joulukonsertti Äänekosken kirkossa

Ulla Kotamäki on monipuolinen musiikkikasvattaja Koivistonkylältä. Päivätyönään hän opettaa Ala-Keiteleen musiikkiopistossa mm. musiikin hahmotusaineita: musapajoissa touhutaan musiikin eri elementtien parissa sekä käytännössä että teoriassa.

Ulla Kotamäen oma pääsoitin on käyrätorvi. Hän on Akmon puhallinopettaja, jolla on kuusi käyrätorvioppilasta. Työ kuorojen parissa alkoi seniorikuoro Kannel-kuorosta. Sen jälkeen mukaan ovat tulleet naiskuoro Vaput sekä Akmon lapsikuorot ja nuorisokuoro K12, yhteensä viisi kuoroa, joista kaksi Jyväskylässä, yksi Laukaassa ja kaksi Äänekoskella.

- Työni musiikin parissa on hyvin monipuolista. On suuri rikkaus tehdä sitä eri-ikäisten kanssa. Nuorin taitaa olla 7-vuotias ja vanhin jo lähellä 90 vuotta. En kyllä osaa sanoa ihan tarkalleen, kun nämä mun rakkaat mummokuorolaiseni ovat sellaisia ikinuoria, hymyilee Ulla Kotamäki.

Miten kuvailisit itseäsi yleensä ja kuoronjohtajana?

- Kuoronjohtajana olen Innostava ja kannustava tyyppi, jolla on lehmän hermot. Innostun pienestä ja olen utelias kokeilemaan kaikkea uutta. Luonto on lähellä sydäntäni ja sen tuoma rauha on loistava vastapaino työlle, joka pursuaa säveliä.

Tiistaina 11.12. Ulla Kotamäki yhdistää samaan konserttiin kolme kuoroaan. Jyväskyläläinen naiskuoro Vaput on pitkään tehnyt yhteistyötä äänekoskelaisten esiintyjien kanssa. Yhteisiä projekteja on ollut muun muassa Mieskuoro Metsojen, Kamarikuoro Sonoren ja Akmon nuorisobändien kanssa. Konsertin lapsikuorot, Sirkuttajat ja Visertäjät, ovat ala-asteikäisiä tyttöjä, joista monet paitsi laulavat myös soittavat jotain instrumenttia.

- Kuorossa on motivaattorina ”tikkarihaaste”. Tikkarin ansaitsee koko jengi, kun stemmat menevät ulkoa. Ja jos opettaja ei muista jotain, hän saa rangaistuksen. X-hyppyjä onkin tullut harkoissa pompittua tyttöjen laskiessa ääneen suupielet korvissa. Meille tärkeää onkin hyvä meininki ja laulamisen riemu! Esiintymiset ovat myös mieleisiä ja niitä kertyykin aina mukavasti, kertoo Ulla Kotamäki.

- Joulukonsertin tunnelma tulee varmasti olemaan lämmin ja uskon, että konsertti saa kuulijat hyvälle tuulelle ja toisaalta myös rauhoittumaan joulumielelle. Ohjelmistossa on sekä uudempaa että niitä rakkaita vanhoja, perinteisiä lauluja. Uudemmista lauluista voisi mainita mm. Lauluyhtye Rajattoman tunnetuksi tekemän Ketun joululaulun, josta on tehty sovitus naiskuorolle. Konsertissa myös kuulijat pääsevät laulamaan kanssamme yhdessä muutaman joululaulun.

Lapsikuorojen ohjelmistossa on ehkä vähemmän kuultuja, mm. kollegani Kalle Santasen sävellyksiä. -Nenäliinat kannattaa varuilta napata mukaan ilon tai liikutuksen kyyneliä kuivaamaan. Lapsikuoroilla taitaa olla veto päällä, saadaanko joku yleisöstä liikuttumaan, varoittaa Ulla Kotamäki.

- Vaput on jo sopinut ensi vuodeksikin konsertin Äänekoskelle. Koivisto-viikolla elokuun lopussa kuoro esiintyy viihteellisissä tunnelmissa Koiviston Seuratalolla. Jos saamme Vapuille sovitukset, tulkitsemme entisten koivistolaisten Anita Hirvosen ja Päivi Kautto-Niemen hittejä.