Kolmipäiväinen lasten kulttuuritapahtuma Äänekoskelle

Äänekoskella järjestetään kesäkuun puolivälissä koko perheelle suunnattu kolmipäiväinen Lasten Kulttuuripäivät -tapahtuma. Tapahtuma käynnistyy perjantaina 15. kesäkuuta Vauvojen värikylpy -työpajalla, jossa sukelletaan tutkimaan erilaisia värejä ja materiaaleja kaikilla aisteilla.

Toiminta perustuu Porin taidemuseossa kehitettyyn Värikylpy-metodiin, jossa keskiössä ovat muun muassa värien kokemuksellisuus ja elämyksellisyys. Työpajassa edetään erilaisten materiaalien, värien ja valon tutkimisesta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen.

Lauantai 16. kesäkuuta käynnistetään Willessä lasten aamiaiskonsertin parissa. Esiintymässä on lastenyhtye Höpinätötterö. Höpinätötterö on lastenmusiikkiduo, jossa laulavat ja soittavat Janne Laurila ja Joonas Keskinen. Duon vinkeän vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria koko perheelle.

Lauantaina aamupäivällä kaupungintalon valtuustosalin valloittaa puolestaan TaidePiiLOn Ihmejutut. Tarjolla on Ihmekoje-työpaja, jossa kaikenikäiset pääsevät rakentamaan mitä erilaisimpia ihmekojeita. TaidePiilO tuo valtuustosaliin mukanaan myös Pienten Ihmemaan. Pienten teltassa myös kaikista pienimmät pääsevät sukeltamaan värien ja muotojen ihmemaahan, yhdessä oman aikuisen kanssa.

Lauantaiaamupäivään mahtuu myös aikuisille suunnattu TaideStoppi, joka on TaidePiiLOn oma työpaja aikuisille. TaideStopissa saa käytännön vinkkejä ja työkaluja siihen, kuinka tukea lapsen taiteellista toimijuutta ja rikastuttaa vuorovaikutusta lapsen kanssa taiteen avulla. Työpaja on tarkoitettu niin vanhemmille kuin muille taide- ja luovuuskasvatuksesta kiinnostuneille.

Lasten Kulttuuripäivät päätetään sunnuntaina tarinoiden maailmaan, kun kaupungintalon valtuustosalissa koetaan Maukan ja Väykän Tarinakonsertti. Maukka on kissa ja Väykkä on koira, eikä heidän yhteiselonsa ole aina mutkatonta. Huumorin ja horjumattoman ystävyyden avulla he selviävät kuitenkin kiperistäkin tilanteista. Konsertissa kuullaan kirjailija Timo Parvelan lukemia tarinoita Maukasta ja Väykästä, näyteltyjä kohtauksia sekä säveltäjä Iiro Rantalan valloittavia lauluja. Maukkaa esittää Lotta Kuusisto ja Väykkää Paavo Kerosuo. Konsertti sopii kaikenikäisille.

Lasten Kulttuuripäivät järjestää Äänekosken kaupungin kulttuuritoimi.