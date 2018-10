Kolumni: Tyttöjen asialla

Ollapa tyttö tässä maailmassa. Ai missä maailmassa?

Miesten maailmassa.

Torstaina 11.10. vietettiin kansainvälistä tyttöjen päivää. Sen tarkoituksena on edistää tyttöjen oikeuksia ja levittää tietoisuutta monista maailmamme epäkohdista. Tavoitteena on edistää sukupuolien välistä tasa-arvoa. On surullista, että edelleen 2010-luvulla tytöt ja naiset kohtaavat syrjintää ja huonoja mahdollisuuksia sukupuolensa vuoksi.

Suomessa tytöillä on suhteellisen hyvä olla. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Suomessakin tyttöjen oikeuksissa olisi parantamisen varaa. Epäkohdat liittyvät useimmin ajattelumalleihimme, jotka ovat syntyneet miesten maailmassa. Maailmassa, jonka mielestä pojat ja miehet pystyvät ja ansaitsevat enemmän, kuin tytöt ja naiset. Suomessa suurin osa epäkohdista sukupuolten välillä nousee esiin vasta myöhemmällä iällä, kun puhutaan esimerkiksi työnhausta tai palkkauksesta. Naissukupuolen vähättely ei kuitenkaan katso ikää.

Maailmanlaajuisesti tilanne ei tyttöjen osalta kuitenkaan ole yhtä hyvä, kuin Suomessa. Usein tytöt kärsivät huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja liian varhaisista raskauksista. Suurin osa ongelmista voitaisiin ehkäistä jo pelkästään koulutuksen parantamisella tai ylipäätään sen tarjoamisella kaikille.

Olennaista tasa-arvoisen maailman luomisessa on yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen jokaiselle sukupuolesta riippumatta. Tyttöjen oikeuksien edistämisen ei ole tarkoitus polkea kenenkään oikeuksia, vaan ymmärtää tasapuolisen kohtelun merkitys. Tärkeää olisi ymmärtää, etteivät tytöt ole yhtään sen huonompia, kuin muut, vaan me kaikki olemme ihan yhtä hyviä.

Suolahdesta kotoisin oleva kirjoittaja opiskelee erityisopettajaksi Joensuussa ja on Äänekosken kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen.