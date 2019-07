Kolumni: Vastavirtaan

On yksi kesän kuumimmista päivistä ja helle piinaa myös Sääksämäen Ritvalaa. Vähä-Uotilan isäntä ei kuitenkaan tee myönnytyksiä, flanelipaita on pitkähihainen, samoin kuulema kalsarit pitkälahkeiset, kyllä kohta taas viilenee.

Pentti Linkola - ornitologi, kalastaja, kirjailija. Luonnonsuojelija, radikaali ympäristöfilosofi, kehityskriitikko, toisinajattelija. Olin tietenkin jo nuorena lukenut Linkolaa ja Koijärvenkin käynyt. Kun parikymmentä vuotta sitten tavattiin, löytyi heti yhteys ja linnuista riitti puhumista tuntikausiksi. Retkeiltiin, tehtiin lintulaskentaa, iloittiin ikimetsistä. Pääsin, tai jouduin, myös talviverkoille ja niissäkin jalanjäljissä ajattelin, että ei ole monesta siihen, mihin on ollut Linkolasta. Harvassa ovat ne, jotka elävät niin kuin opettavat, Linkola tuntemistani ehkä ainut.

Nuorimmat sukupolvet eivät juuri enää tiedä, keitä ovat joku Urho Kekkonen, Ansa Ikonen, Arvo Ylppö, Helvi Sipilä, Jorma Kinnunen, Katri-Helena, Lasse Viren tai Pentti Linkola, nimet ovat sellaisen yhtenäiskulttuurin aikaa, jota ei enää ole. Enkähän minäkään tiedä keitä ovat vaikkapa A$AP Rocky, Maria Sharapova, Ed Sheeran, Khloé Kardashian, Jeff Bezos. Sen tiedän, että ihmisen arvo mitataan nyt ennen kaikkea rahassa. Silti olen huomannut, että edelleen löytyy joka viikko lehdistä myös Linkolan nimi, syytettynä tai syyttäjänä.

Kuten jokaisella, julkikuva on yhtä ja rooleja on monta, mutta ihminen on aina paljon monisyisempi kuin kuvansa. Ystävyys sulattaa monta muuria ja toisen tunteminen saa, puolin ja toisin, paljon ymmärtämään. Meillä on liki kolmekymmentä vuotta ikäeroa, monesta ollaan samaa mieltä ja kaikesta ei.

Luonto on Linkolalle pyhä ja ihminen vieraslaji maan kamaralla. Yhden lapsen politiikastakin on usein väitelty. Kahden lapsen isä ja kaksinkertainen isoisä Linkolakin kyllä on. Ja aina ystävä on onnitellut lasteni maailmaantulosta, viidennen ja kuudennenkin, joiden syntymä osui suunniteltujen talvikalareissujen aikoihin. Ja edelleen olen varovasti sitä mieltä, että biologiset ja sosiologiset näkökulmat olisivat ehkä sovitettavissa. Paitsi luonto, maailmanmeno ja yhteiskunta, myös kirkko on aina tullut puheeksi, kirkko, jonka kylmyyttä olen tuskitellut, kirkko, jonka virsiä, niitä lapsuudessaan oppimiansa, Linkola on viimaisella jäällä avantoja hakatessaan veisannut. Kyytimieheksi läksin silti silloinkin, kun kalastaja kävi liittymässä takaisin kirkkoon, vastavirtaan.

Nyt Linkola on 86-vuotias, yhä itsellinen ja jääräpäisempi kuin koskaan. Ikä ja vaivat rajoittavat, mutta periksi ei anna, heinäkuun hellevetin lämpökään ei päihitä sielunpaloa. Nyt puhtaaksikirjoittaa vanhalla Triumph-kirjoituskoneella vuodesta 1950 lähtien lyijyjynällä havaintovihkoihin kirjaamansa harmaalokkien pesinnät Hämeen suurjärvillä. Voiko luonto enää pelastua?

Mitä meistä, itse kenestäkin, jää jälkeen? Ja vielä tärkeämpää, mitä olemme, ajattelemme, puhumme ja teemme tänään ja nyt? Ei sanat, vaan teot. Ei saarnat, vaan elämä.

Kirjoittaja on erotettu kirkkoherra Konnevedeltä.