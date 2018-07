Konnevedellä vannottiin sotilasvala - "Liian usein unohdamme, miten hyvässä maassa elämme"

- Näen edessäni hienon joukon suomalaisia nuoria, jonka kykyihin ja elämän asenteisiin luotan. Vastuuvuoro on nyt teillä ja jos isänmaamme etu sitä vaatii, tehtävänänne on täyttää ne samat velvoitteen kuin isänmaan puolesta taistelleet sotiemme veteraanit, lausui Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnala yli kolmensadan alokkaan edessä Konneveden jalkapallokentällä.

Konneveden keskusta täyttyi tänään tuhansista ihmisistä, kun paikkakunnalla vietettiin Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlaa ja sen yhteydessä järjestettyä Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun sotilasvalatilaisuutta. Yhteensä juhlallisen sotilasvalan vannoivat 335 alokasta ja lisäksi sotilasvakuutuksen antoi kolme alokasta. Valan vannomisen jälkeen heistä tuli lentosotamiehiä.

- Me, jälleenrakentamisen aikaan ja sen jälkeen kasvaneet sukupolvet olemme saanet elää maassa, jossa vapaus, omista asioista päättäminen ja vapaus valita ovat olleet aina läsnä. Olemme kuulleet hiljaisia tarinoita sotien kauhuista ja menetyksistä. Vaikka sodista on kulunut jo yli 70 vuotta, yhdistää sotilasvala kansaa ja luo hyvän pohjan, jolle rakentaa tulevaisuutta, Punnala kertoi tuoreille lentosotamiesrivistöille.

Sotilasvala vannottiin satojen läheisten edessä Konneveden jalkapallokentällä lauantaina.

Punnala muistutti puheessaan Konnevedellä vahvasti suomalaisuuden ja kansakunnan itsenäisyyden historiasta. Hän painotti, kuinka suomalainen maanpuolustustahto siirtyy verenperintönä sukupolvelta toiselle.

- Konnevedellä yksistään talvisotaan lähteneistä kaatui 45 miestä. Jokainen Konnevedellä tai muualla sankarihautausmailla käydessämme näemme sen uhrauksen, joka annettiin itsenäisyytemme puolesta.

Valatilaisuuden jälkeen tuoreet lentosotamiehet marssivat ohimarssin Konneveden Kauppatietä pitkin.

Ilmasotakoulun alokkaat vannoivat sotilasvalansa runsaan yleisön ja kunniavieraina olleiden sotaveteraanien edessä.

- Sotilasvala ilmentää suomalaisen sotilaan arvopohjaa ja tahtoa puolustaa Suomen koskemattomuutta sekä kansalaisten hyvinvointia kaikissa olosuhteissa, Punnala sanoo.

Juhlallisen valatilaisuuden jälkeen Konneveden keskustassa riitti 33. Maanpuolustusjuhlan merkeissä paljon ohjelmaa. Urheilukentällä paikalla oli kalustonäyttely, jossa muun muassa Ilmasotakoulun, Keski-Suomen Pelastuslaitoksen ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaan pääsi tutustumaan. Puolenpäivän jälkeen nähtiin myös Ilmavoimien taitolentoryhmä Midnight Hawksien neljällä Suomen lipun väreihin maalatun BAE Systems Hawk -harjoitussuihkuhävittäjän upea lentonäytös.

Ilmavoimien taitolentoryhmä Midnight Hawks esiintyi Konnevedellä lauantaina Suomen lipun väreihin maalatuilla Hawk-harjoitussuihkuhävittäjillä.

Maanpuolustusjuhla huipentui iltapäivällä Lapunmäen koulun Lapunmäkisalissa järjestettyyn pääjuhlaan, jossa kuultiin juhlapuheita sekä useita musiikkiesityksiä Ilmavoimien soittokunnan ja paikallisten muusikkojen toimesta. Tilaisuuden tervehdyssanat lausui Konneveden kunnanjohtaja Juha Jokitalo.

- Juhlassa pysähdymme hetkeksi isänmaamme asioiden äärelle. Tänään lämpimässä kesäpäivässä hulmuavat Suomen liput ovat merkki siitä kaikesta, mitä saamme sotasankareiden uhrausten ansiosta omistaa ja olla vapaa maa.

Jokitalo kertoo, että Konnevedellä Maanpuolustusjuhlaa haluttiin nimenomaan viettää uuden Lapunmäenkoulun juhlasalissa. Taustalla on syvällinen merkitys.

- Uudessa koulussa oleminen kuvastaa sitä, miten tärkeää isänmaan eteen tehtävän työn jatkuminen on ja kuinka se siirtyy sukupolvilta seuraavalle.

Konneveden kunnanjohtaja Juha Jokitalo lausui Maanpuolustusjuhlan pääjuhlan tervehdyssanat.

Maanpuolustusjuhlan juhlapuheen piti Konneveden Osuuspankin toimitusjohtaja, pankinjohtaja Ari Heikkilä. Heti puheensa aluksi hän kertoi tilaisuuden olevan vuoden suurin ja hienoin tapahtuma Konnevedellä sekä olevan hienoa jatkumoa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodelle. Hän totesi puheessaan myös, kuinka jokaisella tulisi olla myös vastuu puolustaa suomalaisia arvoja.

- Jokaisella suomalaisella, joka nauttii hyvinvointiyhteiskunnan tuottamia palveluja tulisi myös olla tuntemus, että näitä arvoja on syytä puolustaa ja tehdä töitä niiden eteen.

- Perheen perustaneen tulisi ymmärtää, turvallinen kotiympäristö ei ole kaikkialla yhtä selvä kuin Suomessa ja siitä kertomisen tulisi kuulua jokaisen kasvatukseen. Liian monesti huomaa, että kasvatusvastuu sysätään koulun tai muun vastuulle ja vaaditaan yhä enemmän yhteiskunnalta - liian usein unohdamme miten hyvässä maassa elämme.

Konneveden Osuuspankin toimitusjohtaja Ari Heikkilä piti juhlapuheen Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlan pääjuhlassa Lapunmäkisalissa.

Maanpuolustusjuhlaan Puolustusvoimien tervehdyksen tuonut Ilmasotakoulun logistiikkarykmentin komentaja everstiluutnantti Vesa Happonen puolestaan nosti esille maanpuolustuksen merkityksen nyky-Suomessa.

- Puolustusvoimat ovat tärkeä osa hyvinvoinnin ja yhteiskunnan turvaamista niin rauhan kuin sodan aikana. Vaikka aseet ovatkin vaienneet yli 70 vuotta sitten, sillti on tärkeää muistaa isänmaan ankarat ajat ja muistella veteraanien aikaa sotien kokemuksista. Hyvinvointimme on lunastettu kovalla hinnalla ja se on esimerkki siitä, mitä yhteisvastuu äärimmillään tarkoittaa.

Happonen kiitteli puheessaan Konneveden ja muiden yhteistyötahojen ponnisteluja Maanpuolustusjuhlan järjestämiseksi.

- Ilmasotakoulu ja Puolustusvoimat ovat olleet vahvasti esillä Konnevedellä tänä viikonloppuna. Kiitos, että olette vapauttaneet aikaanne toimistanne tilaisuuden järjestelyihin ja kiitos yleisölle, että he ovat tulleet seuraamaan hienoa tapahtumaa.

Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla keräsi lauantaina arviolta noin 3000 henkilöä Konneveden keskustaan.