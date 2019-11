Konneveden Nita Korhoselle tunnustuspalkinto tasa-arvon edistämisestä moottoriurheilussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt konnevetiselle Nita Korhoselle Piikkarit-tunnustuspalkinnon.

Piikkarit-palkinnot myönnetään vuosittain liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistäjille.

Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n jäsenmaiden ja mannermaisten liittojen suhdejohtajana sekä FIM:n tapahtumajohtajana toimiva Nita Korhonen on toiminut palkintoperusteluiden mukaan jo vuosikymmeniä menestyksekkäästi perinteisesti hyvin miesvaltaisen moottoriurheilun parissa.

– Hänen arvostuksensa on maailmalla korkealla ja teot naisten aseman edistämisessä moottoriurheilussa ovat vaikuttavia. Korhonen on toiminut lukuisissa tehtävissä moottoriurheilun saralla. Hän on esimerkki ja esikuva niin naisille kuin nuoremmille sukupolville siitä, että osaavat nuoretkin henkilöt voivat saada vastuullisia rooleja urheilun johto- ja hallintotehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, opetus- ja kulttuuriministeriön palkintoperusteluissa sanotaan.

Korhonen nimitettiin tänä vuonna FIM:ssä järjestön johtajistoon.

– Hän on vuodesta toiseen esimerkillisesti tuonut tasa-arvo- ja naisasiaa esiin edetessään omalla urallaan. Hänen työnsä FIM:n naiskomission johdossa on innostanut naisia jokaiselta mantereelta liittymään mukaan komissioon. Tuorein esimerkki Korhosen ansioista on hänen aloitteestaan järjestetty kautta aikojen ensimmäisen, kahden moottoriurheilun maailmanjärjestön yhteinen Women in Motorsport -kongressi Suomessa tänä syksynä.

Varsinainen Piikkarit-pääpalkinto myönnettiin tänä vuonna Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilälle.

Muut tunnustuspalkitut Nita Korhosen ohella olivat ammattinyrkkeilijä Eva Wahlström, Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen ja huippu-uimari Ari-Pekka Liukkonen.

Palkintotilaisuus pidettiin eilen tiistaina Helsingin Säätytalolla.