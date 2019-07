Konneveden Osuuspankki juhlisti 110-vuotista taivaltaan

Konneveden Osuuspankin näyttävässä pankkisalissa Konneveden kirkonkylän keskustassa juhlistettiin tänään pankin 110-vuotismerkkipaalua. Juhlallisuudet avannut Konneveden Osuuspankin toimitusjohtaja Ari Heikkilä esitteli juhlayleisölle Suomen senaatin myöntämää toimilupaa vuodelta 1909, jota säilytetään visusti pankin holvissa.

- Harvasta nykyisestä yrityksestä löytyy enää senaatin myöntämää asiakirjaa. Vaikka vuosia on kulunut nii haluamme pitää edelleen pankkipalvelumme tavallisen ihmisen saavutettavissa ja panostaa asiakaspalveluun.

Konneveden Osuuspankki tunnetaan pankkialalla toimijana, joka nykytrendiä vastaan panostaa kivijalkatoimintaan ja asiakaspalveluun kylällä. Viime vuonna pankkirakennusta remontoitiin ja sen katto uusittiin, joka Heikkilän mukaan takaa toiminnan jatkumisen paikkakunnalla.

- Viime vuonna kun talo oli hupun alla niin katsoimme kauas tulevaisuuteen. Meillä on vankka asema ja nyt hyvässä kunnossa oleva kiinteistö takaa sen myös jatkuvan.

Savottamarkkinaviikonloppuna järjestetyissä 110-vuotisjuhlallisuuksissa julkistettiin myös Timo Rossin muotokuva. Myös Rossi painottaa asiakaspalvelun merkitystä nyky-yhteiskunnassa.

- Vaikka pankkimaailma on muuttunut vuosikymmenten kuluessa, me arvostamme edelleen asiakkaiden palvelemista ja olemme ylpeitä siitä.

Konneveden Osuuspankin juhlallisuuksissa paljastettiin myös Timo Rossin muotokuva. Kuva: Riku Tulla

Juhlapuheen pitänyt Reijo Rantanen puolestaan totesi, että tukkisaksipitäjä Konneveden tärkeä tilin kartuttaja koko pankin historian ajan on ollut metsä.

- Se on tuonut leipää pöytään monessa taloudessa. Se on ollut myös tulonlähde maatiloille, jonka myötä on voitu hankkia separaattoreita ja puimakoneita. Metsä on tärkeä osa toimeentuloamme Konnevedellä yhä tänä päivänäkin.