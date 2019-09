Konneveden koskilla kalastetaan luonnon ja villitaimenen ehdoilla

Konneveden kunta teki seitsemän vuotta sitten kaupat seitsemästä Rautalammin reittiin kuuluvasta koskesta.

Konneveden koskista kehitetään nyt vauhdilla yhtä maan vetovoimaisimmista koskikalastuskohteista.

– Ja osittain ne jo sitä ovatkin. Ei tällaista useiden kilometrien mittaista koskireittiä löydy Napapiirin alapuolelta, jossa olisi järvitaimenen tuotantoa ja lisääntymisalueita, koskia ja sen läheisiä maa-alueilta hallinnoivan Kellankosken Voima Oy:n toimitusjohtaja Riku Tulla sanoo.

Kellankosken Voima Oy on kokonaan Konneveden kunnan omistama yhtiö, joka tuottaa myös sähköä Kellankoskessa.

– Yhtiö toimii kannattavalla pohjalla, mutta luontoarvot ja kalakanta edellä, Tulla korostaa.

Riku Tulla aloitti Kellankosken Voiman toimitusjohtajana helmikuussa. Tulla työskentelee myös Sisä-Suomen Lehden ja Pikkukaupunkilaisen avustajana.

Hän kertoo, että Taikinaisen, Karinkosken ja Kellankosken ennallistamista on tarkoitus jatkaa ja parantaa villitaimenen poikastuotantoalueita.

– Kalastusluvista saatavilla euroilla pystytään parantamaan koskia ja parantamaan alueen luontoarvoja. Kasvu halutaan pitää järkevänä, mitään suurta turistirysää tästä ei haluta tehdä, hän linjaa.

Koskikalastuksen suosiosta Konnevedellä kertoo se, että alkuvuodesta aina myyntiin tulevat luvat varsinkin kovimpiin sesonkihetkiin menevät nopeasti.

Kosket vetävät puoleensa erityisesti yritysasiakkaita ja alan kokeneempia harrastajia, myös kansainvälisesti.

Riku Tulla kertoo, että koskien ympärillä on tavalla tai toisella mukana jo kymmenkunta erilaista yritystä.

Toimintaa kytkeytyy myös Etelä-Konneveden kansallispuistoon ja yli kuntarajojen Rautalammin, Hankasalmen ja Äänekosken kanssa.

Yksi yrityksistä on Mieronvirta Oy, joka hoitaa neljän kosken käytännön asioita, kuten lupamyynnin ja tuottaa myös majoitus- ja oheispalveluita.

– Kuluva kesä on ollut meille kolmas ja kalastajamäärissä on ollut koko ajan pientä nousua. Toki tämä toimiala on siitä erikoinen, että liiketoiminnan lisäksi ykkösasiana on myös luonnonsuojelu ja nimenomaan villitaimenen suojelu, Mieronvirta Oy:n toimitusjohtaja Wesku Jämsen kertoo.

Tämä näkyy esimerkiksi kalastuksen keskeyttämisenä kokonaan, jos veden lämpötila nousee helteiden aikaan yli 20 asteeseen.

– Kalastajat suhtautuvat linjaan hyvin ja ymmärtävät villitaimenen säilyttämisen tärkeyden. Otamme myös koskille rajatun määrän kalastajia ja on myös lepopäiviä, jolloin ei kalasteta ollenkaan, Jämsen selvittää.

Myös vapamääriä rajoitetaan ja kaikki kalastetut kalat pitää vapauttaa.

Kalastuskausi kestää toukokuun alusta elokuun loppuun.

Koskien välivesille suunnitellaan parhaillaan kalastustuotteita, kuten hauen ja kuhan kalastusta.

– Kehitämme toimintaa koko ajan ja haemme yhteistyökumppaneita. Tähän asti kosket ovat olleet pitkälti perhokalastajien suosimia, mutta nyt haemme välivesille muutakin kalastustoimintaa, joka soveltuu kenelle tahansa, Jämsen kuvailee.

Hän jatkaa, että myös alueen yli satavuotiasta uittohistoria vaalitaan.

– Siikapirtillä järjestetään erilaisia tapahtumia ja se toimii myös juhlapaikkana, Jämsen lisää.