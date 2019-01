Konttiravintola Morton palaa Äänekoskelle tulevana kesänä

Konttiravintola Morton avaa ovensa jälleen ensi kesänä Äänekoskella. Mortonin yrittäjä Jarna Kaplas kertoo, että tavoitteena on avata ravintola Rantapuistossa vapun tienoilla.

- Mikäli vain kelit sen sallivat niin vapuksi avaamme ja siitä olemme avoinna läpi kesän aina elokuun loppupuolelle.

Kaplaksen mukaan Äänekoski on Konttiravintolalle merkittävä paikkakunta. Tänä vuonna Morton palvelee Äänekoskella jo viidettä kesäänsä.

- Ollaan tykätty olla paikkakunnalla tosi paljon ja paikkahan on ihan maaginen. On hienoa, että myös Keitelejazzit palasivat Äänekosken kesään ja Rantapuistoon.

Parhaillaan Äänekosken Konttiravintolaan etsitään ensi kesäksi henkilökuntaa. Yrittäjän mukaan juuri nyt on menossa ravintolapäällikön haastattelut, mutta haussa on vielä kokkeja ja tarjoilijoita.

- Olen varma, että meille löytyy jälleen huippuhyvät työntekijät, Kaplas innostuu.

Konttiravintola Morton on vuodesta 2010 lähtien toiminut uniikki ravintolakonsepti, joka tarjoaa erityisesti burgereita nimensä mukaisesti kontista. Äänekoskella yritys on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Konttiravintoloita on Äänekosken lisäksi Jyväskylässä, Kuopiossa ja Varkaudessa.