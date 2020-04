Korona muutti työt myös eduskunnassa - äänekoskelainen Juho Kauttokin etäilee

Kansanedustajat, äänekoskelainen kansanedustaja Juho Kautto (vas.) mukaan luettuna, tekevät nyt töitä etänä.

– Aika kankeahan eduskunta on etätyöhön ollut, ei näitä asioita ja esimerkiksi etänä äänestämistä ole paljon etukäteen mietitty. Itse eduskuntatalo on melko hiirenhiljainen talo tällä hetkellä. Kokoustaminen on sinänsä onnistunut hyvin etänäkin, Kautto arvioi.

Kauton mukaan eduskunnan salityöskentelyyn on tullut ohjeet, joiden mukaan salissa käydään mielellään vain painamassa läsnäolonappia ja keskustelua katsotaan etänä omista työhuoneista.

– Salissa käydään vain oman puheenvuoron aikana, jolloin siellä ovat paikalla vain kyseinen kansanedustaja ja puhemies. Tärkeintähän tässä on, että päätöksenteko on saatu säilytettyä, Kautto kertoo.

Kauton mukaan kunnille on tulossa erilaisia tukimuotoja tilanteen pitkittyessä.

– Kaikki ymmärtävät sen, että nyt ei kannata toistaa 1990-luvun virheitä, Kautto linjaa.

Kansanedustajat saavat hallitukselta säännöllisesti oman tilannekatsauksen koronatilanteeseen liittyen. Avoin tiedotuslinja saa Kautolta kiitosta ja sitä on tehty myös Äänekoskella. Kautto on Äänekosken valtuuston puheenjohtajana mukana Äänekosken koronajohtoryhmässä.

Poikkeustilanteen kestoon ei ole vastausta kansanedustajallakaan.

– Nythän koulut ovat kiinni ainakin 13. toukokuuta saakka ja ravintolat toukokuun loppuun saakka. Voisi ennustaa ettei koulujakaan avata vielä 13. toukokuuta, mutta onhan siihenkin vielä monta viikkoa, Kautto miettii.