Kotakennään kauppaaminen täysin Äänekosken kaupungin käsiin

Uusien tulijoiden houkutteleminen Kotakennään uudelle liikepaikka-alueelle on nyt kokonaan Äänekosken kaupungin käsissä.

Alueen tontteja markkinoineen Finanssineliöiden ja kaupungin solmima aiesopimus yritysten houkuttelemisesta Kotakennäälle päättyi jo aiemmin, mutta yhtiö yritti vielä hiljattain saada Kotakennäälle tulijoita.

– Nyt Finanssineliöt on ilmoittanut, että heillä ei ole enää mitään neuvotteluja meneillään, joten Kotakennään markkinointi on kokonaan Äänekosken kaupungin käsissä, kaupunginjohtaja Matti Tuononen kertoo.

Halpa-Hallin viereiseltä tontilta, Kieppi-kadun varrelta, on kaadettu puustoa ja alueella tehdään maansiirtotöitä.

– Kotakennäällä on alettu tehdä kaupungin toimesta tonttien esirakentamista, jossa poistetaan puustoa ja pintamaata, jotta tontit on helpompi hahmottaa. Tällainen esirakentaminen on yleistä. Jos jostain löytyy hyvä kiinteistösijoitusyhtiö, joka on alueesta kiinnostunut, niin silloin voimme harkita yhteistyötä, mutta tarkoitus on jatkaa Kotakennään markkinointia nyt kaupungin toimesta, Tuononen toteaa.

Kaupunki aikoo myös pystyttää alueelle mainoskylttejä, joilla tonteille houkutellaan tulijoita.

Tuononen kertoo, että kyselijöitä alueen perään on ollut, mutta nähtäväksi jää, etenevätkö kyselyt pidemmälle.

– Tiesimme, että pikavoittoja Kotakennäällä ei saada, vaan alueen rakentuminen vie oman aikansa. Mutta varmasti se alue tulee jossakin vaiheessa täyttymään, Tuononen luottaa.

Finanssineliöiden toimitusjohtaja Pekka Puttonen arvioi hiljattain Sisä-Suomen Lehdelle, että nykyisessä markkinatilanteessa yritykset ovat varovaisia tekemään isoja päätöksiä. Tämä on vaikuttanut myös Kotakennään rakentumisvauhtiin.