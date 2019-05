Kovalan uimaranta valmiina kesään

LC Suolahden ja LC Äänekoski & Kotakennään miehet tempaisivat ja kunnostivat talkoilla Kovalan uimarantaa.

- Maalataan, katsotaan pukukopit kuntoon, puretaan huono terassi ja siistitään aluetta. Mukana on viitisentoista innokasta, Pekka Häyhä kertoo kesken urakoinnin.

- Maalit on saatu lahjoituksina ja kaupunki on mukana avustajana. Meillä on käytössä kaupungin traktori ja sieltä on tuotu tänne valmiiksi roskalava.

Kun siivousurakka on valmis, talkoolaiset laittavat Poken opiskelijoiden valmistamat penkit valmiiksi odottamaan rannan käyttäjiä.

- Laituria emme kokoa, sen hoitavat sitten kaupungin miehet.

Molemmat klubit tekevät vuosittain paljon talkoita ja keräävät rahaa hyväntekeväisyyteen. Nyt työtä tehtiin yhteisen haasteen parissa.

- Enemmän väkeä ja saadaan enemmän aikaan!