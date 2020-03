Kulttuuritilojen kohtalosta keskustellaan vasta toukokuussa Äänekoskella

Vapaa-aikaohjelma ja kulttuuritilaselvitys jätettiin Äänekosken kaupunginvaltuuston kokouksessa pöydälle. Tällä kertaa syynä ei ollut valtuuston erimielisyys, vaan tekninen kömmähdys. Vapaa-aikaohjelma oli jäänyt kokonaan pois asiakohdan kokouslistan liitteistä ja näin ollen katsottiin, ettei valtuutetuilla ole riittävästi mahdollisuuksia perehtyä asiaan. Valtuusto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 4.5.

Kulttuuritilaohjelma on tehty kulttuuritoimijoiden, viranhaltijoiden sekä tehtävään nimitetyn poliittisen ohjausryhmän yhteistyönä. Ohjelman mukaan tilat, joissa kulttuuritoimintaa Äänekoskella harjoitetaan, ovat monelta osin huonokuntoisia tai toimintaan soveltumattomia. Lisäksi useat tilat tullaan purkamaan lähivuosina.

Esittävän taiteen osalta tilanne nähdään kohtuullisena, mutta kuvataiteen osalta kestämättömänä. Kulttuuritilaohjelmassa kritisoidaan myös kaupungin panostuksia kulttuuriin ja sen arvostukseen.

Ala-Keiteleen musiikkiopiston tilatarve on kulttuuritilaohjelmassa suurimmasta päästä. Ratkaisuksi ongelmaan ehdotetaan, että kaupungintalo remontoitaisiin kokonaisuudessaan monikäyttötilaksi, jolloin rakennukseen tulisivat sekä kaupungin hallinnon että musiikkiopiston tarvitsemat tilat.

Vapaa-aikaohjelma on tehty vuosille 2019-2021. Se on osa vuonna 2016 voimaan tullutta kaupunkistrategiaa. Kulttuuriohjelmaa on tehty vapaa-aikaohjelman liitteenä.