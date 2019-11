Kummitukset kutsuvat Halloween-kävelylle Suolahteen

- Kun jotain tehdään, niin tehdään sitten itse alusta alkaen. Mitään valmiita halloweenkummituksia emme ole käyttäneet. Homma tosin meni vähän isolleen, naureskelevat tementiakerholaiset Suolahden Höyrysataman vinssikopilla.

Miehet myhäilevät tyytyväisinä katsoessaan aikaansaannostaan, merkillisen näköistä pariskuntaa. Kerholaiset tosin tarvitsivat myös naisen ammattitaitoa ja silmää kummitusparin pukemisessa.

- Ideaa on saatu kauhuelokuvien nukista. Tämän pariskunnan kasvot on veistetty styroksista. Kehoissa on käytetty apuna muun muassa puhallettavia lasten uimaleluja ja vaatetuksena hallaharsoa sekä vanhoja kierrätyshuiveja. Miehellä on päällään Haavelaivan haalari. Sekin siis seitsemän vuoden takaa Teatteri Eurooppa Neljän esityksestä, kertoo toteutuksen ideoija Pekka Pulkkinen.

- Laivat on telakoitu ja nyt tementiakerholaisetkin odottavat kevättä. Tämä oli mukavaa askaretta eläkeukoille ja -akoille.

Pelkästään omaksi ilokseen tementilaiset eivät toki kummituksia vinssikoppiin luoneet. Hahmot on valmistettu tämän perjantai-illan Halloween-vaellusta varten.

- Suolahden Urhon väki pyyteli meitä jo viime vuonna mukaan keksimään jotain katseltavaa tai kuunneltavaa, sillä Halloween-kävelijät menevät tästä Höytytelakan vierestä. No nyt olemme mukana!

Huiiiiiiii!

Halloween-vaellus toteutetaan jo neljännen kerran. Lähtö on kello 18 uimahallilta Rantaraittia pitkin kohti Veturitallia.

Suolahden uimahallissa on menossa samaan aikaan Synttäriuinti-tapahtuma. 49-vuotiaassa uimahallissa uidaan yhtäjaksoisesti 49 tuntia. Uinti alkoi perjantaiaamuna kello 4.00 ja jatkuu sunnuntaiaamuun kello viiteen.