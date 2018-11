Kylähullun Pähkäilyn kokenut 3500 ihmistä

Virallinen valtakunnallinen kylähullu, äänekoskelainen Matti Hämäläinen on kiertänyt nyt reilun yhdeksän kuukautta esittämässä Kylähullun Pähkäily-monodialogia. Esityksiä on nyt takana viisikymmentä ja katsojia tilaisuuksissa on ollut reilut 3 500.

- Olen kiertänyt kylähulluna tänä vuonna 102 tapahtumassa. Tavoitteena on päästä pähkäilyissä ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä sadan esityksen määrään, minkä otin liikkelle lähtiessäni hulluksi tavoitteeksi, naurahtaa Matti Hämäläinen.

Kylähullu on kiertänyt kylien ja maaseututoimijoiden tapahtumissa, messuilla ja ralleissa. Esityksiä on pyydetty niin seurojen kuin seurakuntienkin tilaisuuksiin.

- Tuntuu, että esitys saa ihmiset ajattelemaan. Toivottavasti myös toimimaan, sanoo Matti Hämäläinen.

Seuraavan kerran Kylähullun Pähkäilyyn pääsee osallistumaan ensi lauantaina 10.11. Sumiaisissa. Interaktiivinen esitys on keskeinen osa kaikille avointa Sumiaisten hengenherätyspäivää, joka alkaa seurakuntakodilla klo 13.