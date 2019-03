Lätkää hauskanpito mielessä – ”Hymyssä suin mennään”

Suolahdessa kiekkoiltiin lauantaina Vahakabinettiliigan kauden 2018-2019 päättävät playoff-mittelöt. Kyseessä on kuuden keskisuomalaisjoukkueen harrastejääkiekkosarja, jossa tärkeintä on hauskanpito ja yhdessäolo.

– Sarjassa on kaikkiaan kuusi alkusarjan turnausta, jotka jokainen joukkue järjestää vuorollaan Suolahteen. Kausi päättyy playoff-peleihin, tapahtuman järjestäjiin kuuluva Timo Pulli taustoittaa.

– Vaikka monia ihmisiä tunnetaan jo entuudestaan, niin tätä kautta on tullut myös uusia kavereita ympäri Keski-Suomea, Pulli lisää.

Osanottajien ikähaitari on todella laaja. Nuorimmat kiekkoilijat ovat vasta 15-vuotiaita, kun taasen kokeneimmilta pelureilta löytyy ikää 65 vuoden verran.

– Laaja ikäjakauma on osittain sattumaa. Aikoinaan liigaa perustettaessa ajatuksena oli se, että tavalliset harrastajat ja ikäihmiset saisivat kilpailla leikkimielisesti pelaamalla jossain sarjassa, liigan järjestäjäporukkaan kuuluva Marko Santala valottaa.

– Matkan varrella osanottajien ikävuodet ovat laskeneet, eikä meillä lainkaan ole mitään sitä vastaan. Päätarkoituksena on pitää hauskaa hienon lajin seurassa, saada uusia ystäviä ja liikuttaa porukkaa, Santala jatkaa.

Vahakabinettiliiga laitettiin aluille kaudella 2015-2016, jolloin mukana oli neljä joukkuetta ja pelipaikkana toimi tuolloin Peurungan jäähalli Laukaassa. Kyseessä ei kuitenkaan ole bisnes-touhua, eikä sillä tehdä taloudellista tuottoa. Kaiken perustana on pitää hauskaa yhdessä.

– Ensimmäisen kauden jälkeen sana lähti kiirimään ja liigaa laajennettiin lopulta kuuteen joukkueeseen. Enemmänkin joukkueita olisi ollut tulossa mukaan, mutta koettiin, että kuuden joukkueen kanssa turnausmuotoinen kausi pystytään vielä viemään hallitusti läpi, Marko Santala selventää.

– Avauskauden jälkeen äänekoskelaisia joukkueita tuli enemmän mukaan, jolloin päädyttiin pelaamaan Suolahteen. Se oli kaikilta osin loistava valinta. Kaikki on pelannut viimeisen päälle ja yhteistyö on toiminut moitteetta, Santala kiittelee.

Turnauksissa on toiminut myös kioskipalvelut, joiden ohella otteluiden tuomaroinnit järjestäjätahot ovat itse järjestäneet.

– Olen itse ollut 27 vuotta jääkiekkotuomarina ja näissä harrastepeleissä kutsumme itseämme enemmänkin pelinohjaajiksi. Välillä ollaan ohjaamassa kaukalossa peliä ja välillä pelataan itse. Turnauksiin järjestetyt kioskipalvelut tarjoavat muun muassa kahvia, makkaraa ja mokkapaloja. Koko perhe on tässä mukana, Timo Pulli toteaa.

Kaikesta voi päätellä, että kyseessä on todella lämminhenkinen ja vastaanottavainen yhteisö. Turnauksissa on aina mukava ja rento meininki. Kaikilla on hauskaa, eikä ylilyöntejä nähdä.

– Hymyssä suin mennään hyvällä porukalla. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä palveluihin, pelihommiin ja hallitoimintaan. Eikä mukana ole pelkästään miehiä, vaan pelaavista joukkueista löytyy myös naisia, Timo Pulli mainitsee.

– Pelaamaan ei lähdetä hampaat irvessä. Hauskanpito ja liikunta ovat tässä ykkösosassa. Toki aina kun laitetaan kypärä päähän, niin jokaisen tekee mieli voittaa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan ikään tai sukupuoleen katsomatta, Marko Santala kannustaa lopuksi.

Vahakabinettiliigan playoff-ottelut (16.03.2019):

CP Kelco (Äänekoski) - Kosken Kiekko (Äänekoski) 1-2

Kädettömät (Jyväskylä) - Toisenlaiset Otsot (Jyväskylä) 2-4

HC Pakki (Jyväskylä) - Kosken Kiekko 3-1

HC Köpöt (Äänekoski) - Toisenlaiset Otsot 6-1

Sijat 5.-6. Kädettömät - CP Kelco 2-3

Sijat 3.-4. Kosken Kiekko - Toisenlaiset Otsot 5-4 rl

Sijat 1.-2. HC Pakki - HC Köpöt 4–6