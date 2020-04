Labraan nyt vain todellisessa tarpeessa - Suolahdessa ja Konnevedellä poikkeusta aukioloon

Terveydenhuollon laboratoriopalveluita Keski-Suomessa tuottava Fimlab Laboratoriot Oy kehottaa siirtämään kiireettömät näytteenotot myöhempään ajankohtaan.

Näytteenotto tietyissä sairauksissa ja niiden hoidon seurannassa on välttämätöntä myös poikkeustilanteessa, jolloin aika suositellaan varaamaan toimipisteestä, joka toimii ainoastaan ajanvarauksella.

– Olemme rajoittaneet asiakasmääriämme väljentämällä ajanvarausaikoja ja sulkemalla ei-kiireellistä näytteenottoa ja vuoronumerolla asiointia. Asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi vuoronumeroasiointi lopetetaan toistaiseksi myös isommissa toimipisteissämme, Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila kertoo.

Äänekoskella laboratoriopalvelut toimivat normaalisti. Suolahdessa on siirrytty poikkeusaikaan, jolloin laboratorio on avoinna torstaisin kello 7.15-12. Konneveden laboratorio on toistaiseksi avoinna torstaisin kello 7.30-15.

Kaikkien hengitystieoireita potevien asiakkaiden tulee välttää asiointia laboratoriossa. Fimlab Laboratoriot ei ota ollenkaan toimipisteissään koronanäytteitä.

Näytteenottoon tulevia kehotetaan tulemaan laboratorioihin vasta juuri ennen varattua aikaa ja näin välttämään tarpeetonta oleskelua odotustilassa ja lähikontaktia toisiin asiakkaisiin.

– Toivomme myös, että vain välttämättömät saattajat ovat näytteenotossa mukana. Muiden saattajien tulisi odottaa laboratorion ulkopuolella, jotta asiakasmäärät pysyvät kohtuullisina ja riittävät turvavälit asiakkaiden välillä toteutuvat. On hyvä huomata, että itse näytteenottotilanne harvoin ylittää kestoltaan 15 minuuttia, jonka katsotaan olevan altistumisen minimiaika, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

Fimlab Laboratoriot kertoo kiinnittävän näytteenotossa erityistä huomiota turvallisuuteen.

– Henkilökuntamme ei työskentele sairaana ja he huolehtivat hyvästä käsihygieniasta jokaisessa asiakastilanteessa. Noudatamme hengityssuojainten käytössä THL:n ja sairaanhoitopiirien infektioyksiköiden ohjeistuksia. Toistaiseksi ohjeistus ei edellytä hengityssuojaimen käyttöä näytteenottotilanteessa muussa kuin nielu- tai nenänielunäytteenotossa. Hengityssuojainten käyttö kohdennetaan vain välttämättömiin tilanteisiin niiden riittävyyden turvaamiseksi, Anu Mustila toteaa.