Lasten hiihtotapahtuma kutsuu sunnuntaina Liikuntapuistoon

Perinteiset Hippo-hiihdot kisataan sunnuntaina Äänekosken Liikuntapuistossa. Samalla pienet urheilijat pääsevät jo SM-kisatunnelmaan, Äänekoskella hiihdetään mestaruuksista maaliskuun lopussa.

Tänään ehtii vielä ilmoittautua mukaan lasten omaan kisaan. Kilpailussa on sarjoja 2008-2015 syntyneille. Tapahtuma on maksuton ja säävaraus on -15 astetta. Kilpailun järjestävät OP Keski-Suomi sekä Äänekosken Huima.