Lasten kulttuuripäivät tuovat säpinää Äänekoskelle

Lasten kulttuuripäiviä vietetään Äänekoskella tänä vuonna heinäkuussa samalla viikolla Rantapuiston piknikin ja Keitelejazzien kanssa. Ohjelmassa on työpajoja, marionettiteatteri-esitys sekä konsertti.

Tiistain ohjelma pidetään kaupungintalolla. Vihreä portti -tanssipaja on tanssillinen satu, joka saa kehon ja mielen liikkeelle. Vihreässä portissa lapset sekä katsovat tanssia että tanssivat itsekin. Mukaan mahtuu noin 25 lasta. Paja on suunnattu 3-9-vuotiaille. Työpajaan on vapaa pääsy.

Taiga-Maton Viikinkiseikkailu-marionettiesitys järjestetään jurtta-teltassa, mikä tuo esitykseen ihan oman tunnelmansa. Esitys alkaa puoli kolmelta ja sen jälkeen voi vielä tehdä oman viikinkilaivan työpajassa. Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Ensimmäinen paja alkaa heti esityksen jälkeen ja toinen 15.45.

Keskiviikkona 24. heinäkuuta kello kymmeneltä Siina & Taikaradio vie kaikki Laulubussin matkaan Willen aamiaiskonsertissa! Yleisö pääsee tuttujen ja vähän uudempienkin laululeikkien sävelin musiikkimaailman seikkailuun ja samalla voi nauttia vohvelibuffetin antimista. Laulubussi starttaa ja pyörät ne pyörivät koko päivän. Yllätyksellisen Laulubussin kyydissä kaikki on mahdollista. Penkin alta voi löytyä salamatkustajia tai bussi voi viedä matkustajansa vaikka keskelle suurkaupunkia. Voit myös joutua keskelle sammakoiden lystikästä hyppelyä.