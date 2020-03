Laukaan Sanna Jämsén oli liian kova pala Huimalle

Laukaan Urheilijat–Huima 72–61 (24–20, 13–18, 20–12, 15–11)

Keskisen alueen II-divisioonassa Huima vieraili tiistaina Laukaan Urheilijoiden vieraana.

Avausjakson mentyä kotijoukkueelle Huima nousi johtoon puoliajalle, mutta LU vei kaksi viimeistä jaksoa. Ottelun edetessä äänekoskelaiset saivat puolustustaan toimimaan, mutta Sanna Jämséniä Huima ei pystynyt pysäyttämään.

– Meillä on aina vähän eri junnut mukana ja kaikkea, niin pelaaminen on vähän vaikeaa. Hyvin tytöt taisteli, mutta Sanna on vaan liian kova tähän sarjaan, hän erottui kentällä täydellisesti muista, Mervi Nurmi antaa tunnustusta.

Huima: Emmi-Julia Paajanen 16, Karoliina Kallio 3, Jonna Tiihonen 4, Essi Häkkinen 5, Aino Turunen 4, Sara Himanen 11, Pinja Paananen 12, Iida Kekki 6.