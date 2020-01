Legendaarinen äänekoskelainen kassatäti Helena jää eläkkeelle – viimeinen työpäivä on tänään

Kun äänekoskelainen Helena Tourunen saapui tänä aamuna viimeiseen työvuoroonsa kassalle Äänekosken K-citymarketiin, mielessä oli sekä haikeutta että iloa.

Paikkakunnalla erittäin tunnettu ja pidetty sekä myös palkittu kassantäti on työskennellyt unelma-ammatissaan yli 40 vuoden ajan.

Kauppaliikkeet ovat vaihtuneet ja vuonna 1979 paikkakuntakin avioliiton myötä Saarijärveltä Äänekoskelle, mutta innokkuus asiakaspalveluuun ja hymy ovat säilyneet.

– Tuntuu, ettei tätä edes tajua, että tämä on viimeinen päivä. Mieli on kaksijakoinen, tykkään niin paljon tästä työstä ja asiakkaat ovat käyneet kovin tutuiksi vuosien varrella. Monien kanssa on syntynyt ihan oma huumori, hän pohti keskiviikkoaamuna.

Helenan viimeinen työvuoro päättyy tänään keskiviikkona kello 16. Sitä ennen kello 12 hänen kassaliivinsä numero kuusi aiotaan nostaa K-citymarketin kattoon ja jäädyttää kunniapaikalle.

Helena Tourunen on pitänyt punaisena lankana ammatissaan sitä, että jokainen asiakas on samanarvoinen.

– Minulla on lämpimät muistot lapsuudestani Pylkönmäeltä, jossa aloin hoitaa jo 5-vuotiaasta lähtien perheeni kauppaostoksia. Vastaanotto kyläkaupassa oli aina lapsellekin huomioonottava. Tätä olen pyrkinyt noudattamaan itsekin, oli asiakas sitten kuka tahansa ja lapsi tai aikuinen, hän herkistyy.

Loman kautta eläkkeelle jäävä Tourunen iloitsee eläkepäivissä erityisesti siitä, että jatkossa aikaa on lapsenlapsille.

– Jatkossa mummo voi olla kotona myös illalla ja voin olla enemmän apuna. Minulla on kaksi lasta ja viisi lastenlasta, he ovat hirmuisen tärkeitä, hän kertoo.

Viimeinen työpäivä alkoi tutusti työn äärellä kassalla, mutta ohessa hyvän jatkon toivotuksia heitettiin puolin ja toisin tiskiä.

– Kyllähän minut täällä jatkossakin näkee, sitten vaan kassan toisella puolella, asiakkaana. Täytyy varmaan käydä aina välillä itsepalvelukassalla ostoksilla, jotta ei tule piippailusta vieroitusoireita, Helena nauraa.

Helenan eläköitymisen kunniaksi Äänekosken K-citymarketissa järjestetään tänään keskiviikkona kahvitus kello 17 saakka.