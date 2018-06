Liikuntapuisto täyttyi karvaturreista - "Niilo on sellainen kiltti häseltäjä"

Äänekosken Liikuntapuiston urheilunkentällä käy tänään aikamoinen vilske. Se ei ole mikään ihme, sillä koulujen päättäjäispäivästä huolimatta Ala-Keiteleen Kennelkerhon, Suolahden Metsästysseuran ja Hietaman Haukun järjestämään koiranäyttelyyn on saapunut satoja koiria.

- Tänään meillä on noin 370 koiraa paikalla ja vierailijoita viitisensataa, kertoo näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Harri Laine.

Äänekoskella koiranäyttelyitä on järjestetty 70-luvulta saakka ja Laine itsekin on ollut mukana järjestelyissä 80-luvulta lähtien. Tämän vuoden näyttelyssä on viisi arvostelukehää, joissa parhaimmillaan arvostellaan yli 80 koiraa kussakin.

- Kaupungille täytyy antaa suuri kiitos, että saimme järjestää tapahtuman täällä. Paikka on näyttelylle erinomainen. Pidämme huolta siitä, että paikat pysyvät siistinä, Laine kertoo.

Näyttelytoimikunta onkin aloittanut yhteistyön muiden alueen toimijoiden kanssa, nimenomaan siisteyden saralla. Näyttelyalueen puhtaudesta vastaavat tänään Suolahden Urhon yleisurheilijanuoret Vilma ja Venla Honkonen sekä Jenni ja Sinna Korpinen. Laineen mukaan vastapalkkioksi yleisurheilijat saavat rahallista tukea omaan harrastukseensa.

- Me pidetään koirankakat pois alueelta ja roskat pois nurmelta. Meitä pyydettiin mukaan ja eihän päivästä koirien parissa voinut kieltäytyä, Honkoset sanovat.

- Täällä on vähän turhankin paljon söpöjä koiria, Korpiset jatkavat.

Suolahden Urhon yleisurheilijanuoret Vilma ja Venla Honkonen sekä Jenni ja Sinna Korpinen pitävät näyttelyalueen siistinä.

Aina Tampereelta asti näyttelyyn oli lähtenyt Lauri Kyllästinen reilun vuoden ikäisen amerikanstaffordshirenterrierinsä Roopen kanssa. He kiertävät yhdessä viitisen näyttelyä kesässä.

- Ei olla vähään aikaan päästy näyttelyihin niin nyt kun sattui vapaa viikonloppu niin päätimme lähteä tänne Äänekoskelle.

Kyllästinen kertoo olevansa todellinen koiraihminen - kotoa häneltä löytyy Roopen kaverina toinenkin amerikanstaffordshirenterrieri.

- Roope on vähän huonosti kuunteleva energiapakkaus, joka osaa olla myös sohvaperuna. Loistava koira, omistaja kehuu vieressä istuvaa karvakuonoaan.

Lauri Kyllästinen saapui Äänekoskelle reilun vuoden ikäisen amerikanstaffordshirenterrierinsä, Roopen kanssa

Hieman lyhyemmältä etäisyydeltä näyttelyyn lähtivät äänekoskelaiset Merja ja Noora Rautiainen. Heidän matkassaan oli nelikuukautinen labradorinnoutaja Niilo. Kolmikko lähti näyttelyyn opiskelumielessä.

- Tämä on meidän opiskelumatka näyttelyyn Niilon kanssa. Katsellaan hälilnää ja opetetaan Niilo tavoille.

Koiranäyttelyt ovat Rautiaisille tuttuja, sillä he kiertävät näyttelyissä myös Nooran 14 kuukauden ikäisen mäyräkoiran kanssa. Tulevaisuudessa myös Niilo päässee osallistumaan näyttelyihin.

- Niilo on rodunomaisesti sellainen kiltti häseltäjä. Lempeä luonne, jolla virtaa piisaa.

Rautiaisilta sataa kiitosta Äänekoskesta koiranomistajan kaupunkina. Molemmat ovat tyytyväisiä kotikaupunkinsa lenkkeilymahdollisuuksiin koirien kanssa ja positiiviseen suhtautumiseen koiriin yleensäkin.

- Tämä on hyvä kaupunki koirille ja uusi koirapuisto on mainio lisä. Tosin sellainen huomio pitää antaa, että kun saatiin lenkkeilureittien varsiin koirankakkapussitelineet niin olisi hyvä että niissä olisi myös pusseja, eikä vain tyhjä teline. Jätökset kyllä kerätään, kunhan pusseja olisi.

Äänekosken koiranäyttely järjestettiin hellesäässä, joten varjopaikat olivat suosittuja.

Satojen koirien näyttely on iso ponnisus myös sen järjestävältä taholta. Monien käytännön asioiden kanssa tärkeää on huolehtia eläinten turvallisuudesta. Äänekosken koiranäyttelyssä paikalla olikin eläinlääkärinä Matti Ikkala, joka kertoo kaiken sujuvan mallikkaasti.

- Minun rooli on oikeastaan tulkita, jos papereissa on epäselvyyksiä, että voidaanko koira päästää alueelle vai ei. Lisäksi, jos tulee haavoja tai muuta niin ne hoidetaan.

Näyttelyalueelle tultaessa koirilta tarkastetaan, että niiden rokotukset ovat kunnossa.

- Suomessa koirat ovat tällä hetkellä hyvin terveitä, tosin ylihoitamista on jonkin verran. Tarttuvia tauteja ei juurikaan ole ja rääkkäystapauksia tulee äärimmäisen harvoin vastaan. Paljon parempi tilanne ei koirien suhteen voisi olla, sillä rotujärjestöt tekevät ensiluokkaista työtä taas jalostuspuolella, Ikkala kertoo.

Äänekosken koiranäyttelyn eläinlääkäri Matti Ikkala kertoo koirien voivan Suomessa erittäin hyvin.

Koiranäyttely on monille myös paikka päästä näkemään eri koirarotuja, joita ehkä itsekin on haaveillut joskus omistavansa. Ikkala antaakin muutaman käytännön neuvon koiran hankkimista suunnittelevalle.

- Tärkeää olisi valita oikeanlainen rotu. Joskus otetaan vääränlainen koira väärin perustein. Metsästyskoira esimerkiksi ei sovi kerrostaloon tai tiiville omakotialueelle sen haukkumisen vuoksi. Ulkona metsästyskoira voi haukkua päivät ja yöt.

Koiraa ei pitäisi myöskään hankkia näkemättä suoraan netistä.

- Koira on hyvä nähdä ennen ostopäätöstä ja sen lisäksi olisi hyvä nähdä emä sekä mielellään isä. Koiran luonne ja ominaisuudet perityvät aika vahvasti niin siitä saa vähän osviittaa, mitä on luvassa.