Liikuntatalon remontti sulkee myös alakerran kuntoilutilat

Äänekosken liikuntatalon remontti on alkanut syksyllä 2017. Remontti on edennyt investointisuunnitelman mukaisesti niin, että liikuntatalon palloilusali on suljettu lokakuun alkuun saakka.

Palloilusalin remontti aiheuttaa käyttökatkoksen myös alakerran kuntoilutiloihin. Kuntoilutiloissa ei investointisuunnitelman mukaisesti tehdä muutostöitä, mutta liikuntatalon kaikki tilat suljetaan, koska talon ilmastointi ei ole käytössä remontin aikana. Myös sähkön- ja vedenjakeluun tulee käyttöhäiriöitä. Osa parkkipaikoista ja piha-alueesta on pois käytöstä remontin aikana.

Liikuntatalon voimailusalin laitteet siirretään Hiskinmäen koulun liikuntatiloihin ensi viikon aikana. Liikuntatalon kuntosalien ohjatut liikuntaryhmät siirtyvät Ääneseudun Kuntokeskukselle 26. maaliskuuta alkaen.

Uimahalli VesiVelho on normaalisti auki kesäsulkuun 2. heinäkuuta saakka.