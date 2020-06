Liimattalan tuulivoimapuiston liito-oravat ja lepakot laskettu

Liimattalan tuulivoimapuiston kaavaluonnon on valmistunut. Siinä alueelle sallitaan 9 tuulivoimalaa, jotka ovat korkeudeltaan enintään 270 metriä maanpinnasta. Kaava-aluetta on luonnosta tehtäessä rajattu uudelleen siten, että se pitää sisällään myös 40 desibelin rajavyöhykkeen.

Suunnittelualueelle on luonnosta varten tehty poikkeuksellisen laaja luontoselvitys, jossa on otettu huomioon niin liito-oravat, lepakot, linnusto, kasvillisuus- ja luontotyypit. Selvityksiä varten tehtiin muun muassa lepakkolaskentoja ja selvitettiin liito-oravien ylinympäristöjä.

Alueelle on tehty myös muinaisjäännösinventointi, näkyvyysanalyysi, meluselvitys, välkeselvitys ja muuttolintuselvitys.

Luontoselvityksen perusteella kaavaluonnokseen on nyt merkitty kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta. Toisella näistä alueista sijaitsee liito-oravan elinympäristö ja toinen on Niemispuron alueella. Näiden alueiden hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain perusteella kielletty.

Tuulivoimaloista tehdyn näkyvyysanalyysin perusteella voimaloiden vaikutuksen arvioidaan olevan enintään keskisuuri. Liimattalan maisema-alueella sen arvioidaan olevan kohtalainen.

Kaavaluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle ja siitä pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen.