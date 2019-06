Liimattalan tuulivoimapuistosta sähköä jopa 24 000 kotitaloudelle - investoinnin arvo 40 miljoonaa euroa

Äänekoskelle suunnitellaan yhdeksän uuden tuulivoimalan rakentamista. Konginkankaan Liimattalaan kaavailtujen tuulivoimaloiden takana olevan Energiequellen hankevastaava Tore Regnell kertoo Sisä-Suomen Lehdelle, että hanke on käynnistetty noin vuosi sitten. Tuulivoimapuistoa esiteltiin paikkakuntalaisille tänään tiistaina kaupungintalolla.

- Suunnittelu on edennyt hyvin ja alueella on käyty keskusteluja maanomistajien kanssa sekä tehty vuokrasopimuksia. Hankkeeseen on suhtauduttu myönteisesti. Hankkeesta on keskusteltu aktiivisesti myös kaupungin kanssa ja pidetty iltakoulu kaupunginvaltuustolle, Regnell pohjustaa.

Suunniteltu noin 40 miljoonan euron tuulivoimapuisto sijoittuu Konginkankaalla Nelostietä pohjoiseen päin ajettaessa Liimattalan kohdalla vasemmalle puolelle. Hankealueella sijaitsevat Riutanmäki, Leppämäki, Niemismäki ja Soidinmäki.

Tuulivoimahankkeesta on tehty kevään ja kesän aikana yhdessä Rambollin kanssa luontoselvityksiä, jotka jatkuvat edelleen. Seuraavaksi ELY-keskus arvioi ympäristövaikutusten arvioinnin tarvetta ja syksyllä Energiequelle tekee kaavoitusaloitteen kaupungille.

- Sen yhteydessä tehdään lisää luontoselvityksiä alueelle.

Liimattalan tuulivoimakokonaisuus koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta, joiden maksimiteho on noin 5 megawattia per voimala. Yhteensä koko puisto tuottaisi noin 45 MW, joka vastaa noin 24 000 kotitalouden sähkön tarpeen. Syksyllä tehtävät tarkemmat tuulimittaukset määrittävät tarkemmin tulevien voimaloiden mittoja.

- Mittausten pohjalta määritetään muun muassa voimaloiden korkeus. Mahdollista on rakentaa 270 metriä korkeita voimaloita ja edellytyksenä tuotannolle on noin 170-190 metriä korkeat turbiinit.

Tore Regnell kertoo, että alue vaikuttaa tuuliolosuhteiltaan hyvältä hanketta ajatellen. Myös vieressä kulkeva voimalinja puoltaa hankkeen sijaintia.

- Meidän on mahdollista kytkeytyä olemassa olevaan verkkoon, joka sijaitsee alueen länsipuolella. Uutta avojohtoa ei siis tarvita.

Edetessään suunnitelmien mukaan sähköntuotanto alueella voisi alkaa 2-3 vuoden päästä.