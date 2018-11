Lisää liikettä liikuttaa tänään Äänekoskella

Temppurataa, ekoaseita, kuplafutista ja paljon muuta. Äänekosken Urheilijoiden Lisää liikettä -tapahtuma tarjoaa tänään lauantaina monenlaista liikkumisen iloa koko perheelle Hiskinmäen palloilusalissa ja maapohjahallissa.

Aamukymmeltä alkaneessa tapahtumassa pääsee kokeilemaan muun muassa omaa tarkkuuttaan, kun paikalla on sähkökäyttöiset ekoaseet.

- Saatiin ampumahiihtoliitosta pari ekoasetta ja niillä on hyvä päästä kokeilemaan millaista hommaa tarkkuusammunta on. Aseissa on oikean aseen kaltainen dioperitähtäin ja toimintaperiaate lähelle sama kuin oikeassakin aseessa, Äänekosken Urheilijoiden hiihtojaoston Rauno Pieksämäki kertoo.

Rauno Pieksämäki opastamassa 5-vuotiasta Jake Parviaista ekoaseen käytössä.

Paria kerrosta alempana maapohjahallissa pääsee puolestaan kokeilemaan ketteryyttä, pomppuja tai rennossa hengessä kuplafutispalloja. Ohjaamassa toimintaa ovat Äänekosken Urheilijoiden Jami Kinnunen, Arttu Mattila ja Tuukka Vuorinen.

- Staattista hyppyä tai oikeastaan minkälaista pomppua tahansa pääsee mittaamaan millisekunteina. Halutessaan mahdollisuus on kokeilla myös vauhditonta pituushyppyä tai korkeutta, Vuorinen luettelee.

Lisää liikettä -tapahtuma on ensimmäinen laatuaan Äänekoskella. Äänekosken Urheilijoiden toiminnanjohtaja Sini Hokkanen toivoo, että rento tapahtuma saa ihmiset liikkeelle.

- Ohjelmaa riittää iltapäivän puolelle saakka koko perheelle. Kannattaa lähteä katsomaan, mitä kaikkea täältä löytyy.

Palloiluhallissa pääsee kokeilemaan temppurataa.

Lisää liikettä -liikuntatapahtuma Hiskinmäen liikuntatiloissa lauantaina 24.11. kello 10-13