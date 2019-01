Lotosta tullut seitsemän täysosumaa Äänekoskelle - tuorein miljonääri vuodelta 2010

Onnetar on ollut äänekoskelaisten lottoajien puolella keskimäärin kerran tai kaksi vuosikymmenessä - ainakin jos asiaa tarkastellaan Veikkauksen julkistamien täysosumatilastojen valossa.

Ensimmäinen lottoarvonta järjestettiin Suomessa vuoden 1971 tammikuussa. Ensimmäistä äänekoskelaista täysosumaa jouduttiin odottamaan puoli vuosikymmentä, sillä päävoitto osui paikkakunnalle kierroksella 35 vuonna 1976. Tuolloin onnekas voittaja kirjasi tililleen liki 280 000 euroa. Seuraavat päävoitot paikkakunnalle on osunut vuosina 1988, 1991, 1997, 2005 ja 2006.

Viimeisin ja suurin Äänekoskelle osunut Loton päävoitto on kierrokselta 23 vuodelta 2010. Tuolloin onnekas paikkakuntalainen voitti muhkeat 1 183 341,80 euroa ja hänestä tulikin kaikkien aikojen ensimmäinen Lotosta yli miljoona euroa paikkakunnalla voittanut.

Tällä viikolla Lotossa on jaossa kaikkien aikojen suurin potti, peräti 15 miljoonaa euroa. Potti on kasvanut suureksi, sillä viimeisin täysosuma on viime vuoden lokakuulta, kun viiden hengen nettikimppa kuittasi yhteensä 6,5 miljoonaa euroa.

- Ennätykset on tehty rikottaviksi, niin urheilussa kuin Lotossakin. Me odotamme täällä Veikkauksessa kovasti, että potti menee jakoon ja pääsemme nauttimaan voittokahvit onnellisen voittajan kanssa täällä pääkonttorimme suurvoittajakabinetissa, sanoo tiedottaja Pipsa Öhman.