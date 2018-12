Lukupiirit jatkuvat keväällä Äänekosken ja Suolahden kirjastoissa

Vuodesta 2008 lähtien kirjaston lukupiiriä vetänyt Mari Moisio lämpenee kun puhutaan kirjoista ja kirjallisuudesta. Moisio on lukenut maisteriksi kirjallisuus pääaineenaan, mutta lukupiirissä ei puhuta tiedettä.

– Tänne ovat kaikki tervetulleita. Ja mukaan voi tulla vaikkei olisi ehtinyt edes lukea käsiteltävää kirjaa, aina syntyy keskustelua.

Moisio lupaa kertoa vähäsen kirjailijasta ja esitellä kunkin kirjan perusasiat, henkilöt ja juonen, niin päästään yhdessä ruotimaan teemoja.

– Joskus pureudutaan hyvinkin syvälle teokseen, mutta sellaistakin on sattunut, että kirja on kirvoittanut pitkän pätkän omia nuoruusmuisteluja. Joka tapauksessa pysymme aina maan pinnalla. Meidän juttelumme on ”ihan tavallista”, sopii kenelle vaan!

Mitä lukupiiriläinen saa itselleen? Moision saaman palautteen mukaan piiri voi olla kävijälle oikea henkireikä. Se on sosiaalinen tapahtuma, ja keskustelun paikka, kun yhteen kokoontuvat kirjallisuutta ja lukemista arvossa pitävät ihmiset.

– Meillä on hyvä henki, joka syntyy yhteisistä kokemuksista. Joskus jopa siitä, että inhotaan porukalla jotain kirjan henkilöä. Ja sen päälle me nauretaan!

Tunnelma on lämmin ja vapautunut, joten ryhmään on myös uuden ihmisen helppo solahtaa mukaan.

Kevään teemoiksi Moisio on valinnut isoja asioita. Äänekoskella luetaan kertomuksia kodin ja kotimaan jättämisestä, Suolahdessa keskiössä on perhe.

– Nämä ovat tärkeitä aiheita, ikiaikaisia ja samalla juuri nyt polttavan ajankohtaisia.

Lukupiirien tapaamiset kerran kuussa. Tarkempi aikataulu kirjastoista, nettisivuilta tai Facebookista.

Lukupiirien kevään 2019 kirjat:

Äänekosken kirjasto:

Vasantola, Satu: En palaa takaisin koskaan, luulen

Shamsie, Kamila: Joka veljeään vihaa

Franck, Mia: Pommipuutarha

Hashemzadeh Bonde. Golnaz: Olimme kerran

Hamid, Mohsin: Exit West

Suolahden kirjasto:

Jones, Sadie: Kotiinpaluu

Jaatinen, Heidi: Koski

Westover, Tara: Opintiellä

Tontti, Jarkko: Perintö

Adebayo, Ayobami: Älä mene pois