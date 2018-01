Luontokuvaaja vietti neljä vuotta telttakojussa

– Vaatiihan se aika paljon intoa, että jaksaa pienessä telttakojussa kylmässä sadesäässä tai polttavassa kuumuudessa odottaa kuvattavaa päiväkaudet. Tämä ei kuitenkaan tuntunut työlle, kun nautin niin paljon luonnossa olemisesta, kertoo äänekoskelainen Marko Gola kahvikuppi kädessään kotonaan Akanniemessä.

Innokkaaksi metsämieheksi ja luonnon ystäväksi tunnustautuva Gola sai kymmenisen vuotta sitten ajatuksen kuvata vielä jonain päivänä luontodokumentin metsähanhesta.

Vuonna 2013 hän päättikin aloittaa kuvaus- projektin. Parin vuoden kuvausten jälkeen hän näytti materiaalia luontokuvaaja Kari Kemppaiselle, josta alkoi yhteistyö elokuvan tekemiseksi.

Nyt reilu neljä vuotta myöhemmin on valmiina metsähanhesta kertova 52-minuuttinen dokumenttielokuva odottamassa ensiesitystään Yle TV1:n Avarassa luonnossa tänään lauantaina.

– Aluksi aloitin kuvaustyön riskillä. Vasta vuonna 2016 saatiin Ylen kanssa sopimus aikaiseksi. Luotin materiaaliini niin paljon, että tiesin sen kelpaavan kanavalle.

Aluksi projektin ei ollut tarkoitus olla aivan yhtä massiivinen kuin siitä lopulta tuli.

– Vähän pääsi turpoamaan. Viisikymmenminuuttinen dokumentti on huomattavasti haastavampi rakentaa mielenkiintoiseksi kuin puolituntinen. Metsähanhen ympärille rakensimme mielenkiintoisen tarinan, jota tukevat kymmenet muut suoympäristössä elävät eläimet.

Elokuvassa esiintyvät muun muassa karhut ja metsot, Gola vinkkaa.

Dokumenttielokuva on valtavan suuren työn tulos. Metsähanhi tai karhu kun ei tule kameran eteen pyydettäessä.

– Etenkin metsähanhi pesimäsoilla on äärettömän haastava kuvattava. Sen varoetäisyys on jopa puoli kilometriä, joten on suuri työ päästä 5–20 metrin kuvausetäisyydelle.

– Joskus minulla oli etukäteen tarkka visio siitä, millaisen kuvan haluan filmiin. Sitä muutaman sekunnin hetkeä saattoi joutua odottamaan kuukausia suon reunalla.

– Jos kuvaan halusi jatkoa, niin ei auttanut muu kuin kärsivällisesti odottaa seuraavaan vuoteen, jotta sää täsmää haluttuun otokseen.