Mämmen jäällä ajetaan jokkista vuosikymmenen tauon jälkeen

- Siitä on 12 vuotta aikaa, kun Mämmen jäällä on viimeksi jokkista ajettu. Tänään on sinänsä historiallinen päivä, kertoo Kosken Varaosapojat JM -kisojen rataa pitkin kävelevä Tapani Huuskonen.

Tänään lauantaina Äänekosken Mämmensalmella moottorit pärisevät ja bensakin tuoksahtaa, kun kuutisenkymmentä moottoriurheilijaa asettuu starttiviivalle neljässä eri luokassa. Äänekosken Autourheilijat ry:n järjestämän kisan ensimmäinen lähtö on kello 11.

- Tässä on sopivasti ollut järjestelyissä hässäkkää läpi aamun. Vaikka kuinka hyvin edellisiltana suunnittelee niin aina riittää tekemistä aivan lähtöön saakka.

Viimeksi samalla paikalla on ajettu jokkista helmikuun lopussa 2006. Huuskosen mukaan toiveita Äänekosken kisoista on tullut säännöllisesti ja niihin on nyt vastattu.

- Äänekoskella ei oikein talvella ole muita tapahtumia ja kisoja toivottiin niin päätimme ne järjestää.

Alkutalven leudot kelit meinasivat laittaa kisasuunnitelmat uusiksi, mutta viime viikkojen pakkasjaksot mahdollistivat kisat.

- Aurat pistettiin heti hommiin radalle, kun pakkaset alkoiva ja nyt se on erinomaisessa kunnossa.

Huuskosen mukaan rata on jouhea ajettava, josta löytyy pari kireämpää kurvia.

- Siitä ei haluttu liian syheröistä, mutta toisaalta vauhdinkaan ei haluta nousevan liian kovaksi.

Ensimmäisen lähdön jälkeen kisat Mämmellä jatkuvat pitkälle iltapäivään.

- Jos autourheilu kiinnostaa ja raitis, hieman bensankatkuinen ulkoilma houkuttaa niin kannattaa tulla katsomaan, Huuskonen kannustaa.